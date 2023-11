Stabilità: Amirante, 500 mln per trasporti, territorio, infrastrutture

Solo su sistema casa oltre 103 mln di euro



Udine, 28 nov - "Con la manovra di bilancio, che vale più di 500 mln di euro sul 2024, metteremo a disposizione del sistema casa 103mln e 557 mila euro, per trasporti e logistica 249mln 690 mila euro, per viabilità oltre 117 mln di euro mentre i lavori pubblici valgono 1 mln e 112 mila euro".



Sono alcune delle macro voci rese note, oggi, dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, durante la seduta della IV Commissione consiliare convocata per dare il parere sulle parti di competenza della nota di aggiornamento al Defr 2024 e per esaminare gli strumenti della manovra di bilancio 2024. La Commissione ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.



Amirante ha risposto in modo puntuale alle richieste dei consiglieri apprezzando alcuni contributi ma ha constatato una strumentalizzazione sul campus di Gorizia "questione che non era neppure all'ordine del giorno. I temi della commissione erano tanti e altri". Sul punto l'assessore è stata chiara "il campus rappresenta un'opportunità di rigenerazione urbana per la città. Come abbiamo visto con altri interventi, ad esempio a Pordenone e a Trieste, le operazioni di rigenerazione portano con sè investimenti privati, nuovi posti di lavoro, risposte in ambito abitativo. Il campus offre una concentrazione di servizi ai giovani ed è una grande occasione, a maggior ragione in questo momento con Go2025!. Dispiace constatare questa polemica sterile".



Nel dettaglio della manovra l'assessore regionale ha esposto le principali voci riferite al 2024: per l'edilizia scolastica 7mln e 711 mila euro, per i centri di aggregazione giovanile oltre 1 mln di euro, per gli Edr scuola 43mln 290 mila euro; per il sistema casa che vale 103mln 557 mila euro sono compresi il settore casa per 86 mln, le Ater 16 mln, l'accessibilità per 1 mln 463mila euro. I trasporti valgono 235 mln e 340 mila euro e comprendono i trasporti strutturali (217 mln e 220 mila euro), altre voci relative ai trasporti tra cui le agevolazioni a studenti e a over 65, contributi acquisto autobus (18 mln e 120 mila euro) mentre la logistica vale 14 mln e 350mila euro per un complessivo di 249 mln 690 mila euro.



Gli importi per pianificazione e paesaggio si attestano a 979 mila euro, per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio 8 mln e 599 mila euro, per Fvg strade 32 mln e 500 e altri 17 mln per interventi più ampi su strade regionali, su viabilità comunale oltre 3 mln e altre viabilità di interesse regionale 17 mln, su Edr sempre viabilità 42mln e 200mila euro e ciclabili 5mln e 232 euro per un totale di oltre 117 mila euro. I lavori pubblici valgono 1 mln e 112 mila euro.



Sul servizio scuolabus comunale la previsione è di allocare 1 mln e 500 mila euro nel 2024 e nel 2025 mentre 2 mln nel 2026; per l'acquisto degli scuolabus 500mila euro nel 2024 e nel 2025, l'importo sale a 1mln e 500 mila euro per il 2026.



"Proseguiranno nel 2024 le azioni di interlocuzione con il territorio finalizzate all'individuazione di modifiche migliorative dei servizi esistenti o di nuovi servizi da attivare al fine di pervenire ad una maggiore attrattività ed utilizzo del Trasporto pubblico locale - ha indicato Amirante - e continueremo inoltre con le azioni verso gli Enti Locali finalizzate al sostegno delle spese per la realizzazione di servizi scuolabus e per il rinnovo del parco scuolabus".



Amirante ha poi indicato le proposte di modifica normativa per l'eliminazione dell'obbligo di co-finanziamento degli interventi da parte delle scuole paritarie e, sulla legge di stabilità 2024 all'art 5, la previsione di un intervento di Maas mobility as a service per il quale viene finanziato con 1 mln e 700 euro nel 2024 un progetto pilota per l'integrazione di più modalità di trasporto attraverso una o più piattaforme di intermediazione "che - ha detto l'esponente della Giunta regionale - rappresenta un'opportunità anche per definire ed attuare, in forma sperimentale, nuovi servizi alla mobilità per favorire e migliorare l'integrazione di più modalità di trasporto (Tpl, bike-sharing) per permettere agli utenti di usufruire di una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e al pagamento in unica soluzione. Si tratta di una sperimentazione che potrà costituire successivamente la base di un sistema di innovazione e supporto a servizio di eventi di particolare rilievo nazionale e internazionale". ARC/LP/gg