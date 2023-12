Stabilità: Amirante, 538,5 mln per lavori pubblici e infrastrutture

Trieste, 14 dic - "La manovra 2024-26 mette a disposizione del sistema delle Infrastrutture e Territorio 538,5 milioni di euro, che verranno ripartiti per il finanziamento di lavori pubblici, interventi di rigenerazione urbana, il sostegno ai Comuni e altri Enti per opere finanziate con fondi Pnrr, l'efficientmento dei trasporti, il sistema casa e l'edilizia scolastica". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha sintetizzato oggi in aula le voci di spesa di sua competenza afferenti alla legge di Stabilità. Quasi la metà della dotazione complessiva, come illustrato dall'esponente della Giunta, sarà impiegata nell'ambito dei trasporti. "Metteremo in campo, in particolare, tutta una serie di misure volte a favorire l'uso dei mezzi pubblici - ha spiegato Amirante - , dalle agevolazioni per gli studenti ai pacchetti sconto per le famiglie, fino alla 'Carta d'argento' per chi viaggia in treno. Misure che raggiungono l'importo di 235 milioni di euro, a cui se ne sommano altri 14,3 per il sistema logistico, con cui la Regione prosegue nell'incentivare all'uso della mobilità alternativa sulla scia di un percorso che ha già prodotto numeri importanti. Basti pensare, ad esempio, al sensibile aumento del numero di studenti che, nel corso dell'ultimo anno scolastico, si sono avvalsi di un abbonamento di Trasporto pubblico locale: più di 48mila contro i 32mila dell'annata 2019-20". Consistente (oltre 109 milioni di euro) anche la posta riservata alle politiche dell'abitare, dove risaltano i 28 milioni destinati alle agevolazioni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, i 50 milioni per l'installazione di impianti fotovoltaici, i 15,7 milioni a beneficio delle Ater e gli 1,5 milioni di incentivi agli Enti locali per lo sviluppo dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Per quanto riguarda le infrastrutture e i lavori pubblici, finanziati con un importo di 114 milioni di euro, l'assessore ha evidenziato l'emendamento che prevede "interventi a favore della mobilità ciclabile per oltre 5,2 milioni di euro, con la previsione di realizzare le cosiddette reti 'bicipolitane' e di inserire nuove zone a velocità limitata (30 chilometri all'ora) nelle aree urbane. Sul fronte della viabilità ordinaria, gli Edr ed Fvg Strade riceveranno rispettivamente 18,9 e 15 milioni di euro nel 2024 per i lavori ordinari di rispettiva competenza". Tre le altre voci di rilievo nel capitolo, Amirante ha citato le risorse stanziate per interventi di rigenerazione urbana ("su tutti la realizzazione di vasche per accumulo di acqua piovana finalizzate a contenere la dispersione della risorsa idrica") e per il sostegno delle opere finanziate dal Pnrr che coinvolgerà, nel complesso, 150 Comuni. "Su questo punto - ha concluso l'assessore - sarà inserita anche una norma specifica a supporto delle stazioni appaltanti in difficoltà". ARC/PAU/gg