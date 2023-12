Stabilità: Anzil, 137 mln euro per promuovere cultura e sport

Il vicegovernatore ha illustrato oggi in Aula gli interventi per la manovra di Bilancio 2024-2026 Trieste, 14 dic - "Attraverso questa manovra di Stabilità, destiniamo complessivamente 137 milioni di euro, sulle annualità 2024-2026, per l'ulteriore sviluppo e la promozione delle attività legate alla cultura e allo sport nella nostra regione; una cifra importante, nella piena certezza che l'investimento in questi due strategici settori renda sempre più attrattivo il territorio del Friuli Venezia Giulia, con un ritorno significativo sotto il profilo economico, ma anche dell'immagine, dell'attrattività, dell'identità e della coesione sociale". Lo ha detto oggi a Trieste, nel corso della discussione sulla legge di Stabilità in Consiglio regionale, il vicegovernatore con deleghe a Cultura e sport Mario Anzil. "Per quanto riguarda la cultura, nel triennio, sono 59,7 i milioni di euro destinati a contributi per attività culturali specifiche, oltre 24,5 i milioni destinati a bandi rimodulati, un milione di euro da impiegare come incentivo per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali - è entrato nel dettaglio il vicegovernatore Anzil -. Si affiancano, per ogni annualità, 1,1 milioni di euro, per un totale complessivo di 3,3 milioni, per l'Art Bonus, strumento che ha dimostrato tutta la sua validità nel recupero di parte del vasto, ricco e unico patrimonio artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia". Collegandosi sempre al recupero dei beni culturali della nostra regione, Anzil ha sottolineato che "per il triennio 2024-2026 saranno aperti bandi, finalizzati proprio al recupero dei beni culturali, per 11,7 milioni di euro" ricordando che "per il nuovo anno alle porte è già prevista la pubblicazione di un Avviso tematico che riguarda i progetti inerenti Go!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura, per iniziative legate al tema del confine, inteso sia in senso fisico che ideale". Nel comunicare che "non mancano i contributi per le manutenzioni straordinarie delle sedi museali del territorio, che ammontano, subito per il 2024, a due milioni di euro, Anzil ha ricordato che: "Per quanto attiene sempre alle sedi di esposizioni permanenti, e sempre per la nuova annualità alle porte, destiniamo altri 2 milioni di euro, una somma da investire sul territorio attraverso bandi per il sostegno ai musei". Il vicegovernatore ha sottolineato, in questa sede, l'importanza degli interventi per la promozione in particolare dei cosiddetti "piccoli musei", realtà che, presenti in elevato numero in Friuli Venezia Giulia, permettono di far conoscere la storia di territori e comunità, col mantenimento e la trasmissione della memoria e dei valori che sono alla base della nascita di queste esposizioni: "con l'importante valenza del richiamo turistico slow, green, per famiglie e persone di tutte le età, non solo dal Friuli Venezia Giulia ma anche da oltre i suoi confini". Per la catalogazione del patrimonio museale regionale gli interventi prevedono 1,5 milioni di euro. "La parte dello sport vede interventi per oltre 22 milioni di euro, sulle tre annualità: è una somma importante, destinata alla manutenzione straordinaria di impianti sportivi, pubblici e privati, messa a disposizione con scorrimento di bandi e pubblicazione di nuovi bandi - ha aggiunto poi il vicegovernatore Anzil -. Nel 2024 mettiamo a disposizione un milione di euro come contributo per la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti". Nel suo intervento, l'esponente della Giunta ha poi posto l'accento sullo Sport Bonus, come strumento incentivante per il quale sono stati messi a disposizione 3,6 milioni di euro. "Nell'ottica del mantenimento della memoria, che si unisce in maniera indissolubile alla promozione dell'attività sportiva, a favore delle nuove generazioni in particolare, saranno messi a disposizione 300mila euro per le associazioni sportive che intendono realizzare pubblicazioni, video o comunque materiali a testimonianza in occasione di date importanti del loro percorso: il cinquantesimo di fondazione o il centenario. Stessa somma per le associazioni culturali, sempre a supporto della realizzazione di volumi, audio o immagini per le speciali ricorrenze dei 50 o dei 100 anni dalla nascita del sodalizio". "Per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico (annualità 2024) ammontano a 100.000 euro i contributi inseriti nella manovra di Bilancio. Lo sport inclusivo potrà contare, infine, su 300.000 euro, nel triennio" ha concluso il vicegovernatore Anzil. ARC/PT/gg