Stabilità: Bini, manovra da 127 mln per attività produttive e turismo

Udine, 28 nov - Prosecuzione degli investimenti infrastrutturali funzionali al rilancio turistico delle principali località di mare e montagna, rifinanziamento del voucher Turesta e dei bandi a sostegno degli insediamenti produttivi. Sono queste le principali linee di azione contenute nella manovra di Stabilità 2023 i cui contenuti sono stati illustrati dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla II commissione consiliare, per le parti di sua competenza. I testi in esame erano il Documento di economia e finanza regionale (Defr 2023) e l'articolo 2 della Legge di stabilità (ddl 183) con le relative norme collegate (ddl 183 e 184). "Riprendiamo dal lavoro svolto fin qui con successo cercando di portare a termine operazioni importanti sia per il comparto turistico che per il mondo produttivo, con risorse complessive che ammontano a 127 milioni di euro" ha spiegato Bini entrando poi nello specifico di alcuni provvedimenti. Il voucher Turesta, che consente ai residenti in Friuli Venezia Giulia di pernottare in strutture regionali fruendo di un bonus sconto, viene rifinanziato con 1,1 milioni di euro. "Quanto agli incentivi per gli insediamenti produttivi vengono stanziati 15,7 milioni, di cui 5,7 per lo scorrimento della graduatoria dell'anno precedente" ha spiegato Bini, aggiungendo che "in questo modo viene soddisfatta l'intera graduatoria per 26,5 milioni complessivi. La Regione riconosce inoltre 300mila euro di finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento per il completamento dell'infrastruttura locale al fine di migliorare il clima per le imprese". "Con riferimento al Defr - ha specificato l'assessore - il documento mette in evidenza lo stato di avanzamento dei lavori di alcune opere che la Regione considera strategiche per il definitivo rilancio turistico dei nostri poli marittimi e montani". Tra queste, la ristrutturazione della Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro con risorse che raggiungono i 13 milioni di euro, un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato e una prospettiva di affidamento dei lavori entro il 2023. Prosegue inoltre anche l'iter procedurale per i lavori di rifacimento delle terme di Grado, dove, grazie alla collaborazione con il Comune, sono stati superati alcuni nodi ed è stata approvata la nuova intesa. In montagna, Bini ha indicato come "fondamentale" l'opera di valorizzazione del Santuario e del borgo del Monte Lussari. "Proseguiremo la misura già avviata per l'ammodernamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, la misura di abbattimento delle imposte locali per chi vuole aprire un'attività sul territorio comunale, il bando per sostenere le progettualità dei distretti del commercio, gli incentivi per l'insediamento e lo sviluppo dei cluster" ha concluso Bini. ARC/SSA/al