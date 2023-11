Stabilità: Bini, nel 2024 27% in più di risorse per imprese e turismo

Pordenone, 28 nov - "Sono pari a 171 milioni di euro le risorse economiche complessive a favore delle attività produttive e del turismo previste nella Legge di Stabilità 2024, un dato in crescita del 27% rispetto al budget iniziale del 2023. Un impegno che proseguirà concretamente nelle prossime settimane e mesi con la messa a terra delle risorse e l'avvio di una serie di nuovi bandi a favore delle imprese manifatturiere dell'industria e dell'artigianato. Così come crescerà il sostegno della Regione rispetto agli investimenti nei comparti del terziario, del commercio e servizi e del turismo. Confermato anche l'impegno sul fronte delle agevolazioni sull'accesso al credito delle piccole e medie imprese per favorire la necessaria liquidità la cui richiesta sta aumentando".



Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, illustrando in Seconda commissione del Consiglio regionale le principali poste di bilancio previste nella prossima Legge di Stabilità per il 2024.



"Con questa manovra economica - ha proseguito Bini - puntiamo ad accrescere l'attrattività industriale e le potenzialità strategiche del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, sono 11,5 i milioni di euro stanziati per il nuovo bando di incentivi all'insediamento nei consorzi di sviluppo economico locale, la cui apertura è prevista entro dicembre. A questi si sommeranno 4,5 milioni di euro dedicati agli accordi di sviluppo e innovazione, per garantire l'attrazione e il sostegno agli investimenti. Ulteriori risorse - ha spiegato l'assessore - pari a 3 milioni di euro verranno anche destinate al recupero dei capannoni e alla riqualificazione dei siti industriali dismessi. Sempre in un'ottica di transizione energetica, 14 milioni di euro saranno destinati al nuovo bando per incentivare la creazione di centri di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, che aprirà a inizio 2024".



"Proseguiremo nel sostegno - ha evidenziato l'assessore - al tessuto produttivo e alle nuove imprese. La Sabatini Fvg, che sostiene l'acquisto di nuovi macchinari, verrà finanziata con 4,5 milioni di euro. Ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro saranno destinate al sostegno del settore artigiano, attraverso i sette canali contributivi gestiti dal Cata. Con 3,2 milioni di euro verrà finanziato il nuovo bando dedicato all'imprenditoria femminile, la cui pubblicazione è prevista a inizio 2024".



A favore delle Pmi del Terziario, è stato illustrato, verrà potenziata la dotazione del bando ex art. 100, con un'aggiunta di 4,5 milioni di euro, per arrivare così a un totale di 8,2 milioni di euro. Inoltre, visto il successo dell'iniziativa dei distretti del commercio, la misura potrà contare su ulteriori 1,6 milioni di euro a sostegno delle progettualità presentate dai comuni del Friuli Venezia Giulia, portando così lo stanziamento complessivo a oltre 12 milioni.



Altri 500 mila euro saranno destinati al nuovo bando a sostegno dei negozi di vicinato, in uscita nel primo quadrimestre 2024. Infine, sarà confermato il sostegno alle aziende che si affacciano sui mercati esteri, con ulteriori 3,9 milioni di euro stanziati per finanziare il bando internazionalizzazione, arrivando così ad un totale di 11,9 milioni di risorse allocate per questa posta.



Sul fronte del turismo si conferma l'impegno per il potenziamento dell'offerta ricettiva regionale, agendo su più piani. "Da un lato - ha spiegato l'esponente della Giunta regionale - verrà ulteriormente finanziato con 2,5 milioni di euro il bando a sostegno della realizzazione di alberghi di alta qualità in area montana. Dall'altro, 2 milioni di euro saranno destinati complessivamente al nuovo bando dedicato all'ammodernamento delle unità abitative a uso turistico, che si aprirà in primavera, e al nuovo bando per il potenziamento degli alberghi diffusi, la cui pubblicazione è prevista a marzo. Ulteriori 1,8 milioni di euro verranno allocati per il voucher TUReSTA, facendo così salire la dotazione della misura a 5 milioni di euro".



Rispetto alla promozione turistica, invece, la Regione punterà sui grandi eventi, capaci di catalizzare l'attenzione e attrarre importanti flussi turistici. "Oltre 11 milioni - ha spiegato ancora l'assessore - saranno stanziati complessivamente per il sostegno a queste iniziative, mentre altri 7 milioni saranno destinati a PromoTurismo per investimenti e ammodernamento strutture. Infine, con 3,3 milioni di euro verranno sostenute le produzioni cinematografiche e audiovisive che faranno del Friuli Venezia Giulia la sede delle loro riprese, per far conoscere sempre di più la nostra Regione sul grande e piccolo schermo". ARC/LIS/gg