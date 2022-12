Stabilità: Callari, a patrimonio e demanio risorse per 124mln

Trieste, 16 dic - "L'Amministrazione regionale, tramite la legge di Stabilità 2023, ha assegnato una somma superiore a 124 milioni di euro alla Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi. La discussione in Aula ha portato, in particolare, a chiudere la vicenda relativa agli impiegati forestali che hanno in concessione l'utilizzo di alcuni alloggi regionali, ma anche a portare a casa alcune norme su attività inerenti al Demanio che non erano ancora regolamentate". Con queste parole l'assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari si è espresso in merito ai fondi assegnati alle sue deleghe dalla legge finanziaria. Nel corso della discussione in Consiglio regionale, il rappresentante dell'Esecutivo ha chiarito la genesi delle misure (pari a circa 76mila euro) adottate per la riscossione degli oneri a carico del personale del Corpo forestale, che ha in uso immobili di proprietà della Regione. "Le spese a cui si fa riferimento - ha spiegato Callari - riguardano i costi per il riscaldamento dei suddetti edifici, alcuni dei quali dotati di impianto centralizzato. Riguardo a questi ultimi, gli impiegati forestali, che lavorando prevalentemente in luogo aperto non usufruiscono se non in minima parte dell'ambiente riscaldato, potranno chiedere entro il 28 febbraio 2023 di pagare il 30 per cento dell'importo non corrisposto, calcolato sulla stima di circa 8 ore quotidiane anziché sulle intere 24 ore. Dal 1 gennaio 2023 si tornerà invece al regime di pagamento ordinario. Si tratta di un provvedimento che, da un lato, permette al personale coinvolto di versare una somma commisurata all'effettiva fruizione degli alloggi, dall'altro risponde all'esigenza della Regione di vedere ristorate le spese sostenute per la gestione di questi immobili". Nella manovra rientra anche il contributo da 3,5 milioni assegnato al Comune di Udine per la sistemazione della caserma Osoppo. "Il Comune - ha spiegato Callari - si impegna a lasciare la struttura in concessione alla Regione per 25 anni, in modo che vi possa trovare ubicazione il nuovo organismo pagatore regionale, per il quale saranno assunti 37 nuovi funzionari e altri 16 saranno trasferiti da altre sedi. Nello stesso edificio si aggiungeranno inoltre le postazioni per la società finanziaria Fvg Plus". ARC/PAU/al