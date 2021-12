Stabilità; Fedriga/Riccardi, fondi per casa riposo Pn e hospice Burlo

Alla nuova struttura per anziani 9 milioni, 800 mila euro a Ts



Trieste, 17 dic - "Due interventi importanti inseriti dalla Giunta nella manovra di bilancio, all'interno dell'articolato relativo alla salute, che prevedono la realizzazione di presidi strategici per la cura e l'assistenza alle persone e che riguardano in particolare le fragilità dell'infanzia e degli anziani".



Così oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga e il vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a commento dell'emendamento di Giunta compreso nell'articolato della stabilità, attualmente in discussione in Consiglio regionale, che prevede il finanziamento finalizzato alla realizzazione di una residenza per anziani comunale a Pordenone e di un hospice nell'Ospedale materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste.



Nel dettaglio, come hanno spiegato Fedriga e Riccardi, il provvedimento stanzia 9 milioni di euro al Comune di Pordenone per la casa di riposo e di 800mila euro all'Irccs Burlo Garofolo per un centro residenziale riservato alle cure palliative pediatriche. ARC/GG/al