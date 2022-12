Stabilità: Gibelli, 81,6 mln su pilastri solidi di Cultura e Sport

Trieste, 16 dic - "La proiezione di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura, la conferma dell'Art Bonus, l'abbattimento dei costi energetici a carico di associazioni culturali e sportive e la manutenzione e il potenziamento degli impianti sportivi: sono i quattro solidi pilastri della Stabilità su Cultura e Sport per un impegno complessivo di circa 81,6 milioni di euro". È la sintesi dell'assessore regionale Tiziana Gibelli dopo l'approvazione da parte dell'Aula dell'articolo 6. "Interpretiamo la capitale della Cultura - ha rilevato Gibelli - come un evento né puntuale né localizzato bensì come un'opportunità globale di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia. Per questo destiniamo 1 milione e 250mila euro per Gect e per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali di avvicinamento a GO! 2025, cui aggiungiamo 1,5 milioni per la conclusione dei lavori al PalaBigot, struttura destinata a ospitare gli eventi al chiuso". Come ha rilevato l'assessore, "a fronte dell'emergenza energetica, abbiamo ritenuto doveroso intervenire sui luoghi della cultura, musei e biblioteche - con 1 milione di euro - e sugli impianti sportivi - anche qui con 1 milione di euro per l'abbattimento dei costi, per scongiurare sospensioni e o riduzioni di attività che comporterebbero effetti negativi irreparabili". Per quanto riguarda la misura dell'Art Bonus, "si è rivelata un successo. Ha impresso una svolta al sostegno del nostro patrimonio artistico e culturale, incardinando nella formula più fruttuosa la collaborazione pubblico-provato". L'Art Bonus beneficerà nel 2023 di 1,3 milioni. Nel 2023 i contributi per la valorizzazione dei beni culturali saranno pari a 2,2 milioni, ai quali vanno aggiunti 600mila euro per il Mes (Museo Etnografico di Storia sociale), il museo diffuso sul territorio chiamato a integrare tutti i piccoli musei etnografici del Friuli Venezia Giulia. Ingenti le risorse stanziate in finanziaria per le strutture sportive: 4 milioni vanno alla riconversione o manutenzione di campi di calcio pubblici in erba sintetica e 2 milioni sono destinati alla manutenzione straordinaria di tutti gli altri impianti sportivi pubblici. Altri 2,5 milioni vengono destinati nel 2023 alla manutenzione di impianti sportivi privati di calcio e di rugby e 800mila euro sono stanziati per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori. Di particolare rilievo, infine, i 3 milioni assegnati al Comune di Udine per interventi di ammodernamento, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria necessari a migliorare la fruibilità e incrementare l'efficienza e l'accessibilità al Palasport Carnera. ARC/PPH/ep