Stabilità: Riccardi, da Regione parere vincolante per case per anziani

Trieste, 30 nov - "La Regione, in continuità con la precedente legislatura, prosegue nelle norme che regolano la realizzazione delle strutture destinate agli anziani non autosufficienti. Una strategia che stanzia 6 milioni di euro in più rispetto al 2023 e introduce un proprio parere preventivo vincolante verso i soggetti che propongono la realizzazione di strutture per anziani autosufficienti, in attuazione della normativa nazionale. Lo scopo è di garantire un'omogenea distribuzione dei posti letto nel territorio, tutelando da un lato la libera scelta dei cittadini, dall'altro la capacità operativa degli enti gestori ma in un perimetro di fabbisogno stabilito". Lo ha detto oggi in I Commissione integrata l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, in relazione all'emendamento alla legge collegata alla Manovra di bilancio inerente alla realizzazione di strutture per anziani autosufficienti nel territorio regionale. "In passato la Regione - ha osservato Riccardi - si è trovata nella condizione in cui venivano realizzate nuove strutture senza che però queste fossero coerenti con la programmazione vigente. Sicuramente ci sarà la necessità di un aumento del fabbisogno per assicurare la quota dell'abbattimento delle rette, ma questo dovrà avvenire coerentemente con le disponibilità di bilancio della Regione. Questa norma interviene per garantire che la copertura dei costi per l'abbattimento retta e gli oneri sanitari siano coerenti con il fabbisogno determinato dalla programmazione regionale".