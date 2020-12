Stabilità: Riccardi, sistema online condiviso migliorerà flusso dati

Trieste, 1 dic - "Estendere a tutte le strutture che fanno parte del sistema riconosciuto dalla sanità pubblica i servizi e strumenti informatici della Regione è un aspetto estremamente importante che consentirà di migliorare il flusso delle informazioni, uno degli aspetti di maggiore criticità che abbiamo scontato nel corso della pandemia".Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, illustrando alla I Commissione consiliare gli emendamenti all'articolo 6 della collegata (ddl 116).Rispondendo ai consiglieri in merito alle responsabilità che hanno provocato ritardi di caricamento dei dati dei tamponi provenienti dalle strutture private, Riccardi non ha negato il fatto che l'inserimento di questa nuova fattispecie abbia generato difficoltà al sistema."Mentre stiamo gestendo una partita così complessa - ha commentato - credo che un pezzo di responsabilità sia da ripartire tra tutti gli attori. Sicuramente ci sono state criticità nelle piattaforme che caricano i dati e anche i Dipartimenti per parte loro hanno accusato problematiche: confidiamo che l'accurato lavoro dei tecnici nel giro di qualche le risolveranno. A parte le inevitabili complessità che abbiamo riscontrato, sulla certificazione finale del dato, che è sempre in condivisione con il Ministero e l'Istituto superiore di sanità, mi spendo personalmente".Il secondo emendamento, ha illustrato Riccardi, riguarda la disciplina per l'accreditamento delle strutture sanitarie. "Con la norma prevediamo che il procedimento possa avvenire con l'adozione dell'atto aziendale".Nell'occasione Riccardi ha dichiarato in merito alla tempistica dell'adozione degli atti aziendali che "l'auspicio è di completare il lavoro nell'arco di un paio di mesi"."Giudico - ha aggiunto Riccardi - che la complessità dell'atto aziendale non possa prevedere stralci e speriamo si possa adottare avendo completato il protocollo d'intesa Regione-Università: mi auguro che l'andamento della pandemia consenta in un paio di mesi il perfezionamento del percorso".Riccardi ha poi illustrato i due emendamenti all'articolo 8 della legge di Stabilità (ddl 117). Con il primo viene prevista l'istituzione di un registro regionale per morti a causa di attacco cardiaco affidandone il coordinamento all'Azienda Giuliano Isontina. "Vi è necessità di esaminare il cuore di coloro che vengono purtroppo colpiti da morte cardiaca improvvisa per implementare attività di prevenzione nei confronti anche di familiari portatori di anomalie genetiche" ha spiegato Riccardi.L'altro emendamento riguarda l'avvio di un'attività sperimentale di domiciliarità e prevede che all'interno dei percorsi definiti dalla sanità pubblica sia possibile riservare una quota di abbattimento della retta anche per il domicilio. "Oggi questa una condizione ancora non esiste ma avviamo intanto questo percorso sperimentale rimandando alla Giunta - ha reso noto il vicegovernatore - la valutazione della composizione dei soggetti che potranno aderirvi, perfezionando le misure nei dettagli". ARC/EP/ma