Stabilità: Roberti, 800 mln budget record per Aut. locali e sicurezza

Trieste, 16 dic - "Le Autonomie locali non hanno mai avuto tante risorse come in questa manovra di bilancio: quasi 800 milioni di euro a disposizione che testimoniano l'impegno dell'Amministrazione regionale per i Comuni e la sicurezza del territorio". Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale l'assessore alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti nel corso della seduta dedicata alla legge di Stabilità. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, lo strumento di programmazione finanziaria in esame dall'Aula prevede 111 milioni per il sistema delle Autonomie locali e per gli investimenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. "Inoltre - ha aggiunto l'assessore - ci sono 99 milioni di euro sulle concertazioni con i Comuni e altri 12 milioni per investimenti di rilevanza in tutta la regione, mentre sono state anche stanziate le coperture per i rinnovi contrattuali dei dipendenti del comparto pubblico". "Relativamente alla nuova tassa regionale che sostituisce l'Imu nazionale, a vantaggio dei contribuenti, abbiamo previsto la riduzione delle aliquote massime, a testimonianza - ha precisato Roberti - delle capacità dell'Amministrazione di saper esercitare l'autonomia". Non secondario il tema della sicurezza, che, come ha sottolineato Roberti, vede messe a bilancio risorse importanti sia per le forze di polizia locale, sia per i contributi ai privati, "intesi - ha detto l'assessore - come l'erogazione di incentivi, ad esempio, per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza". Infine un passaggio Roberti lo ha dedicato al risparmio generato dalla decisione dell'Amministrazione, attraverso una legge, di unire la data delle elezioni regionali a quella delle amministrative. Infine, sempre in tema elettorale, Roberti ha confermato che le prossima tornata consultiva si svolgerà in due giornate, aggiungendo alla domenica anche il lunedì "al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini ai processi democratici di scelta delle amministrazioni locali". ARC/GG/al