Stabilità: Roberti, aumentano risorse a Comuni e sicurezza

Trieste, 18 dic - "Questa manovra prevede un incremento rispetto al precedente esercizio di bilancio di circa 40 milioni di euro delle risorse destinate ai trasferimenti alle autonomie locali, che si traduce in un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, tra cui anche la sicurezza". Così oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti in sede di Consiglio regionale a commento dell'approvazione da parte dell'Aula dell'articolato della manovra di bilancio di competenza dello stesso Roberti. Come ha spiegato l'assessore nell'illustrare i capitoli della legge di stabilità, una parte significativa è destinata al Programma sicurezza (circa 9 milioni per ogni annualità nel triennio 2022-2024) che comprende: i fondi alle Polizie locali e alle forze di Polizia statali al fine di migliorare l'efficienza dei corpi, i contributi alle famiglie per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza e di porte blindate e, infine, i progetti per prevenire le nuove forme di criminalità come le frodi informatiche, "informando i cittadini su come evitare le sempre più attuali le trappole del web". "La parte principale dello stanziamento complessivo - ha sottolineato l'assessore - è riservata al fondo unico comunale che serve a far funzionare i nostri 215 municipi, i quali sono i principali erogatori di servizi ai cittadini nei territori". Nel dettaglio, il totale delle risorse destinate alle Autonomie locali per il triennio 2022-2024 ammonta a 1.687.733.314,20 euro, suddivisi: per l'anno 2022 592.896.945,43 euro; per l'anno 2023 a 554.495.135,87 euro; per l'anno 2024 a 540.341.232,90 euro. Sul fondo unico comunale sono stati stanziati 1.344.907.639,39 (triennio 2022-2024), di cui 448.302.546 euro per ciascuna delle annualità. Relativamente alle assegnazioni destinate alla Polizia locale e alla sicurezza: 26.085.000 euro per il triennio (circa 9,3 milioni per ogni anno). ARC/GG/pph