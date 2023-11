Stabilità: Roberti, Regione a sostegno Enti locali

Udine, 30 nov - "Alcuni degli emendamenti della Giunta regionale, presentati oggi, nascono dall'esigenza di permettere agli enti locali di completare i lavori e presentare le rendicontazioni sugli interventi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza realizzati per l'anno 2021 a sostegno dell'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale ed anche, sulle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2020 e 2021, per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini. Progettualità queste ultime spesso rallentate a causa dell'emergenza Covid. Da qui la necessità di prorogare i rispettivi termini di un anno e di sei mesi".Lo ha riferito in Aula durante la I Commissione integrata l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. La Commissione ha votato a favore di tutti gli emendamenti presentati dall'assessore regionale e relativi ai documenti della manovra finanziaria per il 2024. Le modifiche, nello specifico, hanno riguardato l'articolo 8 della legge Collegata e l'articolo 9 della legge di Stabilità.Più tecnici, invece, gli emendamenti sull'imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) con una modifica che amplia le figure professionali che possono partecipare agli adempiti previsti dalla norma."Un ulteriore emendamento riguarda il bocciodromo di Buttrio - ha specificato Roberti -. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione di un contributo in favore dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone per lavori di manutenzione del bocciodromo, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali 2019-2021, successivamente oggetto di subentro da parte del Comune di Buttrio, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo."Sono state poi approvate le modifiche per consentire il completamento dei lavori sul secondo campo di calcio di Tamai con la palestra e gli spogliatoi; mentre sulla legge di Stabilità l'unica variazione è di tipo tabellare per 220 mila euro legata ad Informest come supporto tecnico per i fondi europei. ARC/LP/ma