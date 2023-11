Stabilità: Scoccimarro, linea contributiva unica per ecoeventi

Trieste, 30 nov - "Al fine di rendere più snello ed efficiente il sistema di contributi nell'ambito del Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale prevede l'accorpamento dei finanziamenti per l'organizzazione di eventi ecosostenibili in un'unica linea contributiva, denominata 'EcoEventiFVG'. Verrà creata a tal proposito una commissione di valutazione, formata da cinque esperti, con la prospettiva di aprire il nuovo bando a settembre 2024". È quanto ha affermato oggi in I Commissione integrata l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, soffermandosi sull'emendamento alla legge di Stabilità che stanzia 2 milioni di euro (a valere sulle annualità 2025 e 2026) per l'erogazione di contributi ad associazioni o comitati per l'organizzazione di iniziative dedicate all'ecosostenibilità. Tra le proposte prese in esame, l'assessore ha successivamente evidenziato lo stanziamento previsto per la costituzione e l'avviamento delle Comunità energetiche rinnovabili. "Un pacchetto di complessivi 7,2 milioni di euro per il triennio 2024-26 - ha sottolineato Scoccimaro - con cui la Regione conferma l'impegno a soddisfare tutte le richieste di finanziamento e a sostenere le politiche di abbattimento del costo dell'energia mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili". Per quanto riguarda la difesa del suolo, saranno rimpinguati sia il fondo riservato alla manutenzione dei corsi d'acqua, che salirà a 8 milioni di euro, sia quello per la mitigazione del rischio idrogeologico, già implementato nel corso di quest'anno con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e che vedrà allocati altri 5 milioni per la progettazione di opere contro il dissesto dei corsi acqua e altri 3 per interventi a difesa delle aree costiere contro le mareggiate. Altre voci riguardano il contributo alla sezione di Trieste della Lega navale italiana per uno studio di progettazione volto al recupero e valorizzazione ambientale della diga foranea del Porto Vecchio di Trieste (100mila euro); la progettazione e realizzazione di opere di ripascimento degli arenili di Grado e Lignano danneggiati dal maltempo (8,67 milioni di euro); il finanziamento ad Ausir per investimenti sul servizio idrico integrato (5 milioni) e il rimborso degli oneri sostenuti da persone fisiche e imprese che si insediano negli ex siti di interesse nazionale. ARC/PAU/ma