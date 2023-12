Stabilità: Scoccimarro, pacchetto da 180 mln per ambiente ed energia

L'assessore: manovra che punta a tutela ambientale, difesa del territorio e risparmio idrico Pordenone, 14 dic - "Sono molte le importanti novità introdotte con questa manovra finanziaria, la prima del mio secondo mandato con una delega sempre più centrale nelle agende politiche locali, nazionali e mondiali. Nel Bilancio 2024 le risorse complessivamente stanziate a favore del settore ambiente, energia e sviluppo sostenibile ammontano a oltre 180 milioni di euro, nel 2017 su queste tematiche i milioni destinati in Finanziaria erano solo 78. Segno che si sono fatti importanti passi sul fronte della tutela dell'ambiente - anche attraverso alcune misure, come la creazione dei volontari dell'ambiente e sulle politiche del risparmio idrico, della gestione dei rifiuti, la creazione delle comunità energetiche - sempre nel solco del nostro approccio ecologista che coniuga lo sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente e della salute differente dall'ambientalismo ideologico del no a tutto che ci ha bloccati per oltre un decennio". Così l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro questa mattina dopo l'approvazione in Consiglio regionale dell'articolo della Legge di stabilità legato alle materie di sua competenza. Anche per il 2024 saranno investite importanti risorse per la manutenzione ordinaria dei fiumi che si aggiungono ai 500 milioni investiti nella precedente legislatura. "Senza quell'impegno finanziario - ha ricordato Scoccimarro illustrando in Aula i contenuti del provvedimento - i danni registrati dopo le ondate di maltempo di fine ottobre sarebbero stati molto più ingenti. Per la difesa del suolo abbiamo previsto 46 milioni, su questi quasi 9 milioni serviranno per il ripascimento immediato delle spiagge di Grado e Lignano, consentendo così l'avvio della prossima stagione balneare e turistica". La norma prevede inoltre il raddoppio del capitolo sulle manutenzioni ordinarie dei corsi d'acqua comunali che passa da 4 a 7,9 milioni. Otto milioni saranno destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico, 3 dei quali serviranno per la progettazione della difesa costiera da Muggia a Lignano, mentre gli altri 5 sono destinati agli interventi inerenti il reticolo idrografico regionale. "Tra questi - ha precisato l'assessore - sono previsti sia il progetto della nuova linea di Barcola, sia l'affidamento alla Lega navale di 100 mila e per progettare la riqualificazione della Diga foranea del Porto Vecchio di Trieste". Un'importante novità inserita in Finanziaria riguarda la nuova linee contributiva, con una dotazione di 2 milioni, voluta per ridurre lo spreco idrico e contrastare la siccità. "I contributi - ha spiegato l'assessore illustrando il provvedimento - saranno erogati ai privati e alle imprese per la realizzazione di impianti di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana per irrigare giardini, aree verdi o per usi non potabili". I "bonus" saranno fino 5 mila euro per le persone fisiche e 10 mila per le imprese. Sempre sul fronte del risparmio idrico "si continuerà attraverso una dotazione di 3,5 milioni - ha annunciato l'esponente della Giunta regionale - a erogare il contributo per la riduzione delle bocche dei pozzi artesiani. Così come si prevedono ulteriori 5 milioni all'Ausir per gli investimenti dei gestori delle reti a favore del servizio idrico integrato. Contributi - è stato ricordato - che si aggiungono ai quasi 10 milioni del 2023". In materia di gestione dei rifiuti sono stati stanziati 13 milioni a favore delle bonifiche dei siti inquinati. "Vengono inoltre garantiti - sottolinea l'assessore - contributi per un totale di 3 milioni a vari soggetti che provvedono alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto rispondendo a una necessità di tutela dell'ambiente ma anche della salute". Nel 2024 cambieranno invece le modalità di contribuzione per le Ecofeste, cioè le iniziative che attuando una corretta gestione dei rifiuti, in particolare della plastica. "Accanto al mantenimento della forma contributiva consolidata negli ultimi anni - ha spiegato in Aula Scoccimarro - verrà istituita una nuova Commissione composta da 5 esperti dei settori principali che dovrà stilare la graduatoria degli Eco-eventiFvg alla quale sarà destinato un milione di euro". L'assessore ha poi evidenziato l'importante misura - tre milioni già previsti nell'assestamento autunnale, con effetto retroattivo a valere per gli acquisti effettuati dal 1. ottobre 2023 - a favore della riduzione dell'inquinamento atmosferico. "Si prevedono contributi, da mille a 4mila euro, per rottamare vecchie stufe o impianti a biomasse legnose e sostituire con modelli ecologici non inquinanti". Il contributo varia da zona a zona e sarà maggiore nelle aree del territorio regionale in cui si registrano i tassi maggiori di polveri sottili. Proseguirà anche nel prossimo anno, con uno stanziamento di 55 milioni, lo sconto carburanti "garantendo la competitività del nostro settore di distribuzione e limitando le emissioni dovute al "turismo del pieno" oltre i confini nazionali", ha ribadito l'assessore. Prevista anche una norma che consentirà di rendere graduale la transizione tra l'utilizzo delle attuali carte carburante e la nuova App dedicata prevedendo in questa fase una concomitanza dei due sistemi grazie anche all'assistenza ai cittadini da parte delle Camere di commercio. Nel documento finanziario approvato prevista anche la somma di 2,4 milioni, a favore di imprese e enti pubblici, per la creazione delle comunità energetiche. "Interventi strategici - ha sottolineato Scoccimarro - e indispensabili, che saranno realizzati da Fvg Energia, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per la neutralità climatica al 2045". Ulteriore novità della norma approvata riguarda l'istituzione dei Volontari per la tutela dell'ambiente. "I volontari - ha evidenziato l'assessore - svolgeranno in collaborazione con le autorità competenti, attività di diffusione delle informazioni sulla normativa in materia di tutela ambientale e di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere rispetto ai valori ambientali. Si occuperanno di divulgazione delle buone pratiche e di educazione ambientale". La formazione dei volontari è assegnata ad Arpa Fvg, l'Agenzia avrà a disposizione per tutte le sue attività oltre 26 milioni di euro, 24 per la gestione corrente e 2,8 per l'adeguamento sismico delle sedi. ARC/LIS/al