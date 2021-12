Stabilità: Zilli, buon passo in vista di approdo in Aula

Trieste, 2 dic - "L'approvazione dei documenti finanziari di Stabilità e bilancio in I Commissione integrata è un buon passo per una manovra che dà risposte alle esigenze dei cittadini e del territorio". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine dei lavori odierni della I Commissione consiliare integrata. "Ora l'esame passa all'Assemblea legislativa nella sua interezza - ha aggiunto Zilli - e l'auspicio è che il proficuo lavoro svolto dai commissari possa proseguire in sede plenaria con il massimo della collaborazione. L'allocazione appropriata delle risorse del 2022 e su base triennale sarà un buon servizio reso alla comunità regionale". ARC/PPH/ma