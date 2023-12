Stabilità:Zilli, da Giunta straordinaria nuove assegnazioni per 39 mln

Trieste, 5 dic - "La manovra regionale di Stabilità si arricchisce di assegnazioni per 39 milioni di euro, in cui si segnalano 20 milioni per Frie e Fondo rotazione agricoltura utili a garantire liquidità alle nostre imprese a inizio 2024 e un intervento dal valore anche simbolico di 6 milioni per la casa di riposo di Mortegliano, gravemente danneggiata dalla grandinata dello scorso luglio". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della riunione straordinaria di Giunta che si è tenuta oggi a Trieste e che è stata interamente riservata ai documenti di bilancio di fine anno. Nello specifico, dei 20 milioni per i Fondi di rotazione, 10 andranno al Frie e altrettanti al Fondo di rotazione in agricoltura. Tra le altre poste di rilievo, spiccano 2,5 milioni destinati a interventi finanziari a vantaggio dei Comuni che sono sede di eventi nazionali e internazionali per la messa in sicurezza del territorio. Si segnalano poi 2,5 milioni sul Programma Interreg Italia-Slovenia. "In questo caso - ha spiegato Zilli - valorizziamo lo Small projects fund GO!2025 per accompagnare realtà territoriali che mettono a frutto la coesione in modo da favorire il buon esito dell'appuntamento con Nova Gorica Gorizia capitale europea della Cultura". Infine, tra le poste principali delle nuove assegnazioni, figurano 2 milioni indirizzati alle realtà museali dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per una migliore accessibilità e fruizione da parte dei visitatori. ARC/PPH/ma