Stabilità: Zilli, incentivare donazioni per il 'dopo di noi'

Udine, 30 nov - "La proposta normativa intende incentivare le erogazioni liberali da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi a favore dei trust, dei fondi fiduciari, e in particolare del 'dopo di noi' prevedendo l'applicazione di una detrazione Irap dell'80 per cento della donazione e comunque fino a un massimo di 10mila euro. Si tratta di una novità sul panorama nazionale con cui vogliamo incentivare le azioni a favore dei trust che danno assistenza a persone con gravi disabilità prive di sostegno familiare". È l'illustrazione della misura sulla fiscalità inserita nella legge di Stabilità che l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha presentato oggi in I commissione integrata; la norma ha ricevuto il consenso unanime dell'Aula. "Siamo convinti - ha aggiunto Zilli - che la sinergia tra le imprese del territorio e la Regione sia lo strumento più efficace anche per realizzare obiettivi di solidarietà come questo. Con questa norma vogliamo intraprendere un percorso virtuoso". Altri emendamenti, approvati, hanno riguardato l'estensione della riduzione dell'aliquota Irap agevolata per le imprese virtuose anche agli esercenti di arti e professioni in forma associata, il potenziamento dell'offerta sull'apposito fondo regionale per il pluralismo e i contributi a favore delle emittenti televisive locali impegnate nel supporto alla divulgazione dell'informazione per la valorizzazione delle specificità dei territori di confine. ARC/LP/ma