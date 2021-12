Stabilità: Zilli, incrementate risorse per garantire sviluppo Fvg

Trieste, 14 dic - "Continuiamo a sostenere la competitività, la crescita e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un'ulteriore iniezione di risorse pari a oltre 66 milioni di euro per il prossimo triennio in grado di rafforzare interventi strutturali e innovativi per il futuro di questa Regione. Investimenti che riguardano tutti i principali settori economici e produttivi".Lo ha affermato a Trieste l'assessore alle Finanze Barbara Zilli commentando gli emendamenti approvati oggi dalla Giunta regionale riunitasi in seduta straordinaria nella pausa dei lavori del Consiglio regionale."In particolare - ha spiegato Zilli - abbiamo destinato 15 milioni di euro, nel triennio 2022-2024, per valorizzare il triangolo della sedia del Manzanese e l'area del Cividalese. Risorse destinate a progetti di innovazione nel design e prototipazione che, nel settore legno arredo, prevedono una forte sinergia fra pubblico e privato"."È stato poi assicurato per il 2022 un importante contributo di 450mila euro - ha aggiunto l'assessore - per sostenere l'agricoltura regionale e le nostre eccellenze. In questo modo promuoviamo la filiera dei prodotti a chilometro zero da parte delle associazioni che operano in questo vitale ambito"."Per questa Amministrazione la salvaguardia dei nostri ragazzi e la tutela del diritto allo studio rappresentano delle priorità assolute. Per questo - ha precisato l'esponente della Giunta - oltre 25 milioni di euro, sempre nel triennio 2022-2024, andranno agli Enti di decentramento regionale (Edr) per garantire la massima sicurezza degli istituti scolastici superiori e degli studenti"."Abbiamo inoltre garantito alla Protezione civile una dotazione di ulteriori 7 milioni di euro per il Piano tecnico che sarà varato nel 2022", ha proseguito l'assessore."A queste risorse si aggiungono, ancora per il prossimo anno, 2 milioni di euro per un intervento legislativo organico in materia di ambiente e 3 milioni di euro per gli incentivi per i dipendenti delle Aziende sanitarie che - ha concluso Zilli - da quasi due anni sono in prima linea per contrastare con coraggio la pandemia da Covid-19". ARC/RT/ma