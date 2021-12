Stabilità: Zilli, manovra Fvg per la crescita e la competitività

Trieste, 17 dic - "È un lavoro molto intenso quello che sta occupando il Consiglio regionale in queste ore e siamo convinti che dall'Aula verrà apprezzato il grande impegno che abbiamo profuso in termini di risorse messe a disposizione della comunità regionale, risorse ingenti e focalizzate su esigenze e bisogni concreti". Si è espressa così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante i lavori che porteranno nelle prossime ore all'approvazione della legge di Stabilità. "Questa manovra - ha rilevato Zilli - non solo dà risposte a tutti i settori della comunità regionale, ma aggiunge una forte spinta nel segno dell'innovazione e della competitività del Friuli Venezia Giulia grazie a 266 milioni in più rispetto alla finanziaria approvata l'anno scorso, a vantaggio di iniziative di investimento strutturale per il nostro territorio, impegnato nella grande sfida di uscire dalla crisi dettata dalla pandemia e di riproporsi come la locomotiva del Nordest. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro compiuto dal governatore Fedriga, che con autorevolezza ha rivendicato l'autonomia della Regione nella rinegoziazione dei patti finanziari con lo Stato, permettendo al Friuli Venezia Giulia di non essere più la Cenerentola delle 'speciali' e di poter trattenere nelle casse regionali a disposizione del territorio 2 miliardi di euro per i prossimi cinque anni". Per quanto riguarda la discussione consiliare, "è una consuetudine - ha rilevato l'assessore - che la maratona finanziaria si spinga fino a notte fonda e che vengano proposti molti approfondimenti in una manovra così ricca". ARC/PPH/ma