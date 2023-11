Stabilità: Zilli, nuove risorse per territorio sempre più competitivo

Trieste, 29 nov - "Un quadro finanziario che registra un incremento di 600 milioni rispetto alla precedente legge di Stabilità e con cui la Regione ribadisce l'impegno nell'irrobustire i settori che necessitano di maggiori risorse (su tutti la sanità e le autonomie locali), nonché nel rendere il nostro territorio sempre più attrattivo tramite interventi mirati nelle politiche del lavoro, della famiglia e della responsabilità ambientale. Il giudizio di Moody's che ha assegnato al Friuli Venezia Giulia un rating migliore rispetto allo Stato italiano conferma la solidità del sistema finanziario regionale, incentivando l'Amministrazione a proseguire sulla strada intrapresa in questi anni". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, oggi in Consiglio regionale per l'esame in I Commissione integrata della legge di Bilancio 2024-26. Tra gli emendamenti presentati, l'assessore ha evidenziato le poste previste per fronteggiare gli eccezionali eventi di maltempo verificatisi nei mesi di agosto e novembre: nel dettaglio, ulteriori 20 milioni di euro saranno destinati alla Protezione civile regionale, altri 8 a fronte delle ultime mareggiate e 4,5 di ristori ai concessionari del territorio. "A queste misure - ha ricordato Zilli - si affiancano quelle per il contenimento del dissesto idrogeologico che, con l'apposito fondo istituito quest'anno, vede già allocati 8 milioni di euro a valere sul 2024". Altre risorse aggiuntive andranno a beneficio delle Comunità energetiche (2,4 mln), dell'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (15 mln), della promozione di Go!2025 (14 mln), del sistema welfare (3 mln) e degli interventi per le Case studenti (15 mln a valere sul 2024 in un quadro complessivo di 50 mln sul triennio 2024-26). In agenda, infine, una norma che preveda la detrazione fiscale sull'Irap per le imprese che si impegneranno a dare un contributo concreto a sostegno delle famiglie in cui convivono soggetti con gravi disabilità fisico-cognitive. ARC/PAU/pph