Stabilità: Zilli, ok Giunta per altri 96 mln euro su manovra

Interventi su transizione energetica, edilizia universitaria, danni del maltempo e GO!2025 Trieste, 23 nov - "Il valore degli emendamenti approvati dalla Giunta ammonta a oltre 96 milioni di euro e vanno a rafforzare l'impegno dell'Amministrazione regionale sulla messa in sicurezza del territorio, sulla transizione ecologica, sull'edilizia universitaria, sulla fiscalità e sul grande evento di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Risorse quindi che confermano il respiro di una manovra finanziaria strettamente legata alle esigenze del territorio, delle imprese e dei cittadini". Lo ha detto oggi a Trieste, a margine della riunione di Giunta, l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a seguito dell'approvazione degli emendamenti di Giunta alla Legge di Stabilità. Come ha spiegato l'assessore entrando nel dettaglio degli interventi, per quel che riguarda le energie rinnovabili sono previsti 10 milioni destinati all'erogazione di contributi alle imprese - anche agricole - per gli impianti fotovoltaici e 2,4 mln per le comunità energetiche a favore di enti pubblici e imprese. Sul fronte della sicurezza ambientale, Zilli ha ricordato gli 8 milioni di euro sulla prevenzione del rischio idrogeologico e i 5 milioni destinati all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (Ausir) finalizzati alle infrastrutture idriche. In relazione ai danni causati dall'ultimo maltempo, ammonta a 20 milioni lo stanziamento per il fondo della Protezione civile e altri 8,6 milioni sono per le infrastrutture portuali di Grado e Lignano (manutenzione ordinaria). "Interveniamo anche per ampliare l'offerta abitativa agli studenti universitari - ha aggiunto l'assessore - stanziando 15 milioni per il 2024 all'Agenzia regionale per il diritto allo studio". Grande attenzione inoltre per GO!2025 con 14 milioni di euro finalizzati all'attività promozionale legata all'evento. Infine, in merito alle misure sulla fiscalità, Zilli ha messo in evidenza la detrazione Irap dell'80 per cento (massimo 10mila euro) per il trust del fondo 'Dopo di noi'. ARC/GG/al