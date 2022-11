Stabilità: Zilli, ok preliminare a manovra da 4,760 miliardi di euro

Trieste, 4 nov - "Ammontano a 4,760 miliardi di euro le risorse inserite nella finanziaria 2023, approvata oggi in via preliminare dalla Giunta regionale assieme alla legge collegata per il triennio 2023-2025. Una manovra che sarà ulteriormente irrobustita nei prossimi passaggi che condurranno al via libera definitivo il mese prossimo. L'intento è quello di garantire disponibilità a tutti i comparti del bilancio e fare in modo che la comunità regionale possa continuare a crescere, scongiurando il rischio di recessione preannunciato per il 2023 a causa del complesso quadro geopolitico attuale". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della seduta odierna della Giunta regionale, durante la quale è stato preso in esame lo schema preliminare della legge di Stabilità. Tra le spese più rilevanti, oltre la metà delle risorse va alla direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità (2,825 miliardi di euro). Seguono la direzione centrale Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Politiche sull'immigrazione (780 milioni di euro), la direzione centrale Infrastrutture e Territorio (404 milioni), la direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia (170 milioni). Investimenti a nove cifre sono inoltre previsti per la direzione centrale Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (121 mln), per la direzione centrale Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi (119 mln) e per la direzione centrale Attività produttive e Turismo (107 mln). Spetterà inoltre una dotazione di 81 milioni di euro alla direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, mentre sono 57 i milioni di euro destinati alla direzione centrale Cultura e Sport e 14 milioni quelli per la Protezione civile regionale. Il disegno di legge approvato in via preliminare sarà ora sottoposto all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali, convocato nella giornata di mercoledì 9 novembre. ARC/PAU/ma