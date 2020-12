Stabilità: Zilli, passaggio ddl in I Commissione buona partenza

Trieste, 1 dic - "L'approvazione dei ddl finanziari in I Commissione integrata di oggi è un buon punto di partenza per la discussione in Consiglio che porterà all'approvazione della legge regionale di Stabilità".Lo ha affermato al termine della seduta odierna l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli."Ci stiamo muovendo in un momento delicato e di emergenza - ha aggiunto l'assessore - e mai come ora è fondamentale lavorare intensamente per permettere alla comunità regionale di ripartire e di affrontare il post Covid"."Gli emendamenti presentati dalla Giunta - così Zilli - apportano alla manovra un valore aggiunto di contenuti ponderati e legati alle necessità più stringenti della nostra popolazione. In Aula i provvedimenti possano arricchirsi e perfezionarsi nel clima di operatività e responsabilità che la gente si attende e che il contesto senza precedenti richiede". ARC/PPH/ma