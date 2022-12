Stabilità: Zilli, per il Fvg 5 mld e 80 mln di risorse manovrabili

Trieste, 16 dic - "La Stabilità regionale vale 5 miliardi e 80 milioni di euro di risorse manovrabili. Siamo soddisfatti per aver allocato in tutti i comparti principali ed essenziali del nostro sistema regionale risorse così importanti". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli sui documenti finanziari della Regione Friuli Venezia Giulia. Zilli si è soffermata quindi sul tema dei Fondi Ue. "La programmazione europea - ha rilevato - gode di un finanziamento aggiuntivo pari a 30 milioni di euro per interventi di carattere di investimento di area vasta sovracomunale che riteniamo strategico secondo il metodo del partenariato. Tali risorse verranno concertate nei tavoli preposti con i nostri enti locali e saranno incardinate in un disegno di legge su cui oggi il Cal ha espresso la sua intesa e che sarà all'attenzione dell'Aula all'inizio del 2023". L'assessore alle Finanze ha ribadito infine il rilievo di una posta che viene incontro alle esigenze degli Enti locali più piccoli nella partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Si tratta - così Zilli - di un supporto che accoglie istanze che provengono dal territorio: i nostri Comuni fino ai 15 mila abitanti che hanno carenza di liquidità vengono agevolati nelle attività finanziarie di messa a terra del Pnrr con un importo di 5 milioni di euro". ARC/PPH/al