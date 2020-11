Stato-Regioni: Fedriga, vanno rinegoziate quote compartecipazioni Fvg

Trieste, 24 nov - "Riconoscere maggiori spazi di autonomia per il Friuli Venezia Giulia, rinegoziando le quote di compartecipazione tributaria nel contesto di un nuovo accordo finanziario tra lo Stato e la nostra Regione, è una tappa imprescindibile sul versante della valorizzazione dei territori nel loro articolato ruolo di primi interpreti delle istanze dei cittadini e delle imprese e di più prossimi esecutori delle misure a loro sostegno."Lo ha dichiarato il Governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane in videoconferenza all'audizione convocata dalla 1^ Commissione del Senato, competente in materia di Affari costituzionali.L'esempio portato dal Governatore è stato quello del Fondo sanitario nazionale, a cui il Friuli Venezia Giulia, pur non facendone parte, contribuisce ogni anno, in via indiretta, attraverso i canali istituiti con la legge di stabilità del 2011."Ne deriva - nell'analisi di Fedriga - che, in presenza di un incremento delle risorse di tale Fondo, la nostra Regione non ottiene alcun beneficio in termini perequativi, mentre l'onere a suo carico verso lo Stato rimane invariato: un paradosso - ha concluso il Governatore - sul quale appare opportuno intervenire, al fine di salvaguardare le migliori relazioni tra l'Amministrazione centrale e le Autonomie locali." ARC/DFD/al