Storia locale: nel mito di Giulietta e Romeo valori da riscoprire

Cividale del Friuli, 8 apr - La storia di Giuletta e Romeo racconta i valori di una comunità e veicola un messaggio universale ed è importante approfondirla per riscoprire anche l'orgoglio di appartenere e riconoscerci nell'identità comune di una società: il messaggio del libro esce in modo dirompente in questo momento in quanto il Paese e il Friuli è scosso da una situazione problematica post pandemica e dalle conseguenze di un conflitto nel cuore dell'Europa.



Lo ha commentato l'assessore regionale alle Finanze alla presentazione del libro "Giulietta (& Romeo), tutto ciò che vorreste sapere sull'origine friulana del mito e i suoi retroscena (senza ricevere risposte svenevoli)" di Alessandro D'Osualdo.



La presentazione si è tenuta a Palazzo de Nordis di Cividale alla presenza dei vertici dell'Amministrazione comunale, del presidente del locale Rotary Club Ferruccio Divo, della storica Liliana Cargnelutti e dell'autore ed è stata l'occasione per spiegare quanto Cividale conti non solo nella genesi di un celebre mito d'amore.



Che il balcone di Giulietta di Verona sia un falso scenografico è cosa nota. Che in Friuli esistano ben quattro località alle quali c'è chi attribuisce la presenza storica di tale balcone, forse, è cosa meno nota. Il balcone esiste invece nella novella scritta da Luigi Da Porto "Giulietta", che narra di un tragico amore friulano, il suo per Lucina Savorgnan; ma forse questa parola, "balcone", allude ad altro tema, ripreso da una ballata cividalese scritta in ambito cortese. Quale sia questo balcone, quali avvenimenti siano capitati nella Patria del Friuli il 26 e il 27 febbraio 1511, la loro revisione e il perché siano date fatidiche per la storia del Friuli, sia reale che letteraria, è oggetto dell'approfondimento del lavoro di D'Osualdo. ARC/EP/gg