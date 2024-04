Storia: Regione, valorizzare Museo Guerra Fredda in vista Go!2025

Trieste, 20 apr - Il confine orientale del nostro Paese è stato teatro di fatti storici che vanno correttamente ricordati e tramandati soprattutto alle giovani generazioni. Anche per questo è importante sostenere lo sviluppo del Museo della Guerra Fredda che ha sede all'interno dell'ex Caserma Zucchi di Chiusaforte che a lungo ha ospitato il Battaglione Alpini Cividale. Una realtà che va valorizzata per potenziare l'offerta culturale e turistica del Friuli Venezia Giulia soprattutto in vista di GO!2025 e la conoscenza del nostro territorio.Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze che ieri ha visitato il Museo della Guerra Fredda e incontrato i vertici dell'associazione Friuli Storia e Territorio (Fst) che dal 2013 si occupa di ricerca storica, curando anche questa iniziativa espositiva.Il Museo della Guerra Fredda, inaugurato nel 2016, concentra il patrimonio materiale e intellettuale di diversi collezionisti e studiosi del settore, offrendo al pubblico - realtà unica in Italia - uno sguardo completo su questo periodo attraverso documenti, fotografie, uniformi ed equipaggiamenti dell'epoca.La struttura ospita inoltre la mostra permanente del Battaglione Alpini Cividale, ripercorrendo le vicende di questo reparto dal 1909 al 1995.Per l'esponente della Giunta Fedriga il Museo della Guerra Fredda rappresenta un'interessante opportunità per soffermarsi su tematiche che hanno segnato la storia del nostro Paese come la ridefinizione dei confini a seguito dei Trattati di pace, la questione del Territorio Libero di Trieste, la presenza militare in questo territorio e l'evoluzione di tormentate vicende storiche.Un luogo che vuole diventare un punto di riferimento per i tanti cicloturisti che utilizzano la pista ciclabile lungo la vecchia ferrovia.Si trova inoltre a Chiusaforte nel cuore di un territorio - ha sottolineato l'assessore - particolarmente affascinante da un punto di vista ambientale e naturalistico. Un altro pezzo del Friuli Venezia Giulia tutto da scoprire. ARC/TOF/pph