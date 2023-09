Strade: Amirante, completati lavori via Monte Grappa a Ragogna

Ragogna, 27 set - "Un intervento strategico, che ha portato all'eliminazione delle barriere architettoniche e consentirà di raggiungere in sicurezza i principali luoghi di aggregazione di questa località, contribuendo in questo modo a mantenerla viva e vivibile. Un plauso al Comune di Ragogna, che ha saputo avviare questo progetto in un periodo difficile come il Covid e ha in programma diverse altre opere di miglioramento del proprio tessuto infrastrutturale". Sono le parole con cui l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha portato il saluto del governatore Massimiliano Fedriga e della Giunta regionale oggi a Ragogna, in occasione del termine dei lavori inerenti alla viabilità comunale di via Monte Grappa, nella frazione di Pignano. L'intervento, finanziato dalla Regione con un contributo di 100mila euro, ha riguardato la messa in sicurezza della strada con l'allargamento della carreggiata e l'aggiunta di un marciapiede. Presenti al taglio del nastro anche il sindaco di Ragogna Alma Concil e alcuni rappresentanti della onlus "Il Samaritan", operativa in via Monte Grappa con un centro residenziale diurno che ospita persone con disabilità provenienti dall'intera area del Friuli collinare e non solo. ARC/PAU/gg