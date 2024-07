Strade: Amirante, positiva riunione a Staranzano su ex SP 19

Staranzano, 9 lug - "Una riunione molto positiva nel corso della quale è stato fatto il punto sulla riqualificazione nel tratto di Staranzano dell'ex strada provinciale 19 - la quale rientra nella configurazione più ampia della statale 14 - ed è stato chiarito con le proprietà interessate che il livello di esproprio è molto più limitato di quanto fosse stato percepito". Questo il giudizio dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine dell'incontro avuto in municipio con il sindaco Marco Fragiacomo, unitamente con Fvg Strade e altri portatori di interesse privati e pubblici, tra cui Irisacqua e il Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese. Amirante ha evidenziato che "il nuovo progetto sull'ex provinciale, attualmente allo stato preliminare, prevede a Staranzano la realizzazione di due porte urbane con due rotonde che ne limitano la velocità e introduce i marciapiedi, ora assenti, uno dei quali con funzioni ciclopedonali". Per quanto riguarda il problema dell'esproprio del locale "Piccolo Ranch" di Bistrigna, è stato chiarito che "sarà necessario solo un arretramento dell'attuale recinzione in linea con le esigenze di un'opera pubblica relativa a una strada riclassificata come statale". Sui temi specifici dell'infrastruttura stradale saranno condotti degli approfondimenti e ulteriori verifiche tecniche saranno rivalutate in un nuovo incontro nel municipio di Staranzano dopo Ferragosto. ARC/PPH/al