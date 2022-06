Strade: Pizzimenti, a Colle progetto di passaggio pedonale su Sr 464

Trieste, 21 giu - "Il problema del tratto della Strada regionale 464 che attraverso l'abitato di Colle è un tema serio e delicato trovandosi di fatto quel tratto in ambito extraurbano ma con caratteristiche 'urbane' viste le caratteristiche dell'abitato, che vede lo sviluppo urbano della frazione espandersi ai due lati del tracciato della strada".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti evidenziando che "proprio per le caratteristiche della Sr 464 e di Colle, pur non essendo suo compito progettare tali interventi, FVG Strade a livello collaborativo ha predisposto per il Comune di Arba un progetto per la realizzazione di un passaggio pedonale protetto, di adeguate dimensioni e con i crismi di sicurezza necessari. Il progetto è stato trasmesso al Comune che dovrebbe presentarlo alla Regione, per il finanziamento della spesa stimata in 100mila euro circa". ARC/MA/pph