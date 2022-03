Strade: Pizzimenti, via a bando da 7 milioni per la manutenzione

"Sicurezza pedoni e automobilisti è priorità"



Trieste, 25 mar - "La sicurezza dei pedoni e degli automobilisti è una priorità assoluta per la quale la Giunta regionale mette a disposizione oltre 7 milioni di euro sul bando 2022 destinato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale".



Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.



Il bando, che fa riferimento alla legge regionale 7 del 2020, prevede l'erogazione di contributi regionali per un importo massimo di 100.000 euro per ciascun Comune indirizzati a tre tipologie di intervento: lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali sistemazioni del piano viabile, sistemazione dei marciapiedi, attraversamenti pedonali e illuminazione; manutenzione straordinaria della piattaforma stradale; sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali. Per legge è stabilita una priorità di finanziamento ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.



"Abbiamo mantenuto nel 2022 - ha spiegato Pizzimenti - la stessa struttura del precedente bando che è stata ben accolta ai Comuni. Ricordo che tutte le 159 domande presentate nel 2020, per un impegno complessivo di 12.349.262,67 euro, sono state soddisfatte grazie allo stanziamento di risorse addizionali disposto con la legge regionale 6 del 2021, dopo che inizialmente erano state accolte le prime 11 in graduatoria".



La scadenza per la presentazione delle domande 2022, che dovrà avvenire solo successivamente alla pubblicazione sul Bur, è fissata nel prossimo 15 giugno. Potranno aderire e ottenere il finanziamento, secondo la vigente normativa, tutti quei comuni che hanno già portato a compimento tutti i lavori pubblici finanziati dalla precedente edizione del bando, risalente a due anni fa. ARC/PPH/ma