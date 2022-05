Strade: ponte Santa Maria-Bicinicco non può essere rifatto da Autovie

Sarà migliorata però la regolazione del senso unico alternato



Trieste, 25 mag - Il completo rifacimento del ponte che collega Santa Maria la Longa e Bicinicco deve trovare copertura nell'ambito del piano finanziario allegato alla nuova concessione autostradale, ma nel frattempo Autovie Venete si è impegnata a effettuare un intervento per trasformare l'impianto semaforico in un impianto a controllo attuato dal traffico (semafori intelligenti) al fine di ridurre i tempi di attesa dei veicoli.



Lo ha reso noto nell'Aula del Consiglio regionale l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, riferendo dell'incontro avuto lo scorso 17 maggio con i due Comuni e la concessionaria uscente.



Mentre il senso unico sul ponte è l'unica soluzione per ora adottabile, l'assessore ha evidenziato che l'apertura del sottopasso di San Marco permetterà una ridistribuzione dei flussi di traffico. È stato ricordato anche che grazie a un intervento eseguito pochi anni fa a seguito un incidente il ponte è oggi transitabile per i mezzi fino a 44 tonnellate, ma il manufatto non è modificabile in quanto quell'intervento non era di carattere provvisorio ma era stato concordato con gli enti interessati. ARC/PPH/ma