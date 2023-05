StradeFVG: Zilli, bilancio solido a favore di opere e sicurezza viaria

Udine, 31 mag - "La Regione conta sull'operatività di Friuli Venezia Giulia Strade spa per la realizzazione e il rafforzamento degli investimenti sulle infrastrutture stradali del nostro territorio. La società, interamente posseduta dalla Regione, può contare su un bilancio solido ed è impegnata in un censimento e monitoraggio innovativo degli interventi stradali a garanzia della sicurezza di cittadini e imprese". Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'assemblea ordinaria di FVGStrade che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. L'utile d'esercizio è pari a 480.600 euro, che è stato accantonato a riserva legale per 24.030 euro e portato a riserva utili per il rimanente importo di 456.570 euro. Sulla base di quanto evidenziato nel documento finanziario la produzione 2022 ammonta a oltre 31 milioni di euro (di cui oltre 2 milioni da imputare all'aumento dei prezzi). Di questi 26,8 milioni sono stati utilizzati su strade statali e regionali per manutenzioni ordinarie (13,5 milioni) e per l'attività del Commissario per l'emergenza maltempo (8,5 milioni di euro). Le delegazioni amministrative (opere delegate ad altri enti) hanno registrato un avanzamento lavori per quasi 4 milioni di euro. La società è inoltre impegnata nell'attuazione delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" adottate a luglio dello scorso anno. Il sistema a regime consentirà di censire, monitorare, pianificare interventi, integrare il catasto strade e fornire tutte le informazioni necessarie al transito dei trasporti eccezionali. ARC/SSA/ma