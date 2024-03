Student Day: Zannier, agricoltura è grande opportunità per i giovani

"Necessario innovare e smantellare vecchi cliché culturali" Udine, 15 mar - "Il settore dell'agricoltura e quello dell'agroalimentare sono campi primari nell'accezione più ampia del termine: sono ambiti di attività fondamentali, imprescindibili, alla base di tutto il sistema, anche economico e sociale. Per questo hanno la grande necessità di figure con competenze a conoscenze, dal punto di vista formativo, ai massimi livelli: oggi più che mai c'è bisogno di giovani uomini e donne che abbiano la voglia e la capacità di innovare ciò che troveranno fuori dagli spazi universitari, anche calcando strade nuove". Lo ha sottolineato questa mattina, a Udine, l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, intervenuto nel polo scientifico dei Rizzi dell'Università degli Studi di Udine allo "Student Day", evento di orientamento dell'ateneo rivolto agli studenti delle scuole superiori. L'esponente dell'esecutivo ha partecipato prima all'apertura ufficiale della "due giorni", insieme al rettore, Roberto Pinton, e quindi all'incontro organizzato nell'auditorium della biblioteca dal titolo "Giovani e agricoltura: opportunità di studio e di lavoro" con la partecipazione degli studenti degli istituti agrari e, tra gli altri, di Edi Piasentier, direttore del Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) di UniUd, "Il settore agricolo principalmente, e anche quello agroalimentare, sono ancora e costantemente messi in discussione, in maniera non corretta, anacronistica, con vecchie visioni e cliché che continuano a trascinarsi e che non rispecchiano in alcun modo la realtà: i comparti hanno fatto passi da gigante e sono molto più avanzati rispetto al sentire medio della collettività. Anche per trasmettere e far sedimentare questo fondamentale concetto, pure sotto il profilo culturale, abbiamo bisogno di giovani menti indipendenti da qualsivoglia sistema, senza smettere di dare continuità a quanto di buono e positivo è stato conquistato negli anni. Attraverso queste nuove leve, il sistema sarà tenuto vivo e ne uscirà senz'altro rafforzato" ha osservato Zannier, che ha spronato gli studenti a continuare a investire il loro tempo in un percorso formativo brillante e che ha moltissimo da offrire. "Ringrazio l'Università degli Studi di Udine per la sua grande capacità di riuscire a dare ai suoi studenti il massimo in ogni singolo settore - ha aggiunto l'esponente della Giunta -. Fondamentale l'interazione, che è strettissima, tra il sistema degli atenei, quello dell'Amministrazione regionale e del sistema economico di questa regione. Le attività che vengono realizzate nelle aule hanno una finalità che guarda all'esterno, per creare oggi quelle figure professionali che domani avranno la capacità di essere proattive nell'ambiente in cui si troveranno a svolgere il loro lavoro. Un iter facilitato dalla creazione di percorsi che consentano loro di avere una visione molto chiara sulle prospettive future". Un augurio, infine, da Zannier, alla folta platea di giovani studenti: "Porterete nel mondo del lavoro quella freschezza, quella vitalità e quell'innovazione delle quali sentiamo forte l'esigenza, aiutando la società a crescere e a rendere il sistema migliore". ARC/PT/al