Sviluppo agricolo: Zannier, oltre 2 mln per ricerca e assistenza

Trieste, 5 feb - Oltre due milioni di euro per attività di assistenza e informazione alle aziende agricole e per una ricerca che dia sviluppo a una produzione agricola rispettosa dell'ambiente.Lo prevede l'aggiornamento della programmazione triennale dell'attività dei Servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar), approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier."Per predisporre l'aggiornamento sono state sentite le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle delle cooperative agricole e si è tenuto conto degli indirizzi tecnici dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa)", commenta Zannier. Il primo filone della programmazione riguarda azioni di informazione per l'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori.A questo primo filone è destinato un contributo di 684.000 euro per finanziare l'attività di monitoraggio fitosanitario che si concretizza nella rilevazione di dati di carattere epidemiologico e nella produzione di bollettini di difesa integrata e/o biologica - di pubblica consultazione - concernenti fenologia, andamento meteorologico, situazione fitosanitaria e indicazioni per la difesa nelle colture di vite, olivo, fruttiferi, orticole, seminativi.Tali attività sono svolte dalle organizzazioni di produttori e da cooperative regionali in base a indirizzi forniti da Ersa relativamente alle tecniche agronomiche, di coltura e di difesa integrata delle coltivazioni. Particolare attenzione viene rivolta all'attività di divulgazione, formazione, informazione ed assistenza tecnica relativamente al riconoscimento e al contenimento di una fitopatia collegata ad organismi di quarantena, nello specifico la flavescenza dorata.Il secondo filone, per cui è riservato un finanziamento di 1.375.000 euro, prevede assistenza tecnica rivolta in particolare a chi opera forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), agli operatori biologici, ai giovani.Gli interventi combinano vari aspetti, da quelli produttivi specifici del settore di intervento (viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, seminativi, lattiero-caseario, agroenergie, risorse idriche ecc.) a quelli legati alla sostenibilità ambientale, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'adozione di pratiche meno impattanti sul suolo, sull'aria e sull'acqua, alla conservazione della biodiversità, a tecniche sostenibili per le produzioni agricole in specifici settori produttivi, alla pianificazione aziendale, alla valutazione della convenienza degli investimenti con particolare attenzione alle aziende del territorio montano.Parallelamente a ciò viene attivata l'attività di ricerca e sviluppo, ed in particolare la ricerca applicata funzionale alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitività e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio economico delle aree rurali. Tali attività sono svolte dall'Ersa e finanziate con risorse che per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 si attestano su 200.000 euro. ARC/EP/pph