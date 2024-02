Sviluppo: Amirante, importante coerenza tra piano industriale e viario

Mereto di Tomba, 6 feb - "La Regione ritiene di primaria importanza sostenere uno sviluppo delle aree industriali coerente con quello della rete viaria regionale e con le esigenze del territorio. Per andare in questa direzione, stiamo redigendo un nuovo piano di governo del territorio al fine di individuare e riconoscere formalmente, di concerto con le attività produttive, le zone industriali che hanno maggiori potenzialità di crescita ed espansione e dimostrano capacità di interazione rispetto all'area in cui sono insediate". Lo ha indicato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante nel corso dell'incontro svoltosi oggi a Mereto di Tomba nella sede di Biofarma group, alla presenza del presidente dell'azienda Germano Scarpa, del ceo Gianfranco Nazzi e del sindaco di Mereto di Tomba Andrea Cecchini. L'impresa è attiva nel comparto della produzione farmaceutica conto terzi (Cdmo) ed è leader mondiale nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. Nel proprio piano di sviluppo, Biofarma ha in programma di creare un polo industriale dedicato alle scienze della salute, con l'intento di attrarre investimenti sul territorio da parte di nuove aziende e startup, aprire ulteriori filiere produttive e, in generale, creare prospettive di crescita per il comparto industriale del Medio Friuli, con il coinvolgimento anche del sistema universitario e della ricerca. Il progetto presentato nel corso dell'incontro si affianca alla volontà condivisa con il Comune di Mereto di Tomba di ottenere il riconoscimento come zona D1 dell'area interessata. "Queste zone ad alto sviluppo industriale - ha sostenuto Amirante - sono altamente strategiche nell'ottica della programmazione e la costruzione della rete viaria regionale, che tiene conto della loro presenza e del loro posizionamento nel territorio per una miglior efficienza nei collegamenti". L'assessore ha infine ricordato come la Regione intenda supportare i piani di potenziamento dei siti produttivi strategici anche tramite progetti di social housing e altri servizi a beneficio delle nuove comunità insediate (asili nido). ARC/PAU/ma