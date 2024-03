Sviluppo: Fedriga, al Mipim per attirare investimenti internazionali

Il governatore alla Fiera dedicata dell'immobiliare a livello internazionale Trieste, 11 mar - "Perseguendo, nell'ottica di creare sviluppo e occupazione, l'obiettivo di essere come Friuli Venezia Giulia concretamente attrattivi per gli investitori esteri, il Mipim rappresenta un appuntamento importante per promuovere le opportunità offerte dal patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di virtuosa collaborazione con il privato".Così il governatore Massimiliano Fedriga sulla missione che da martedì 12 marzo a mercoledì 13 vedrà la Regione protagonista a Mipim 2024, la Fiera internazionale di Cannes, in Francia, dedicata agli investimenti immobiliari a livello internazionale. La presenza dell'Amministrazione regionale sarà affiancata da quelle dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e del Consorzio Ursus (costituito, oltre che dalla stessa Regione, dal Comune di Trieste e dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale), soggetto promotore delle opportunità di investimento nel Porto Vivo di Trieste.Come ha ricordato il massimo esponente della Giunta, il momento storico vede il Friuli Venezia Giulia con una crescita di investimenti diretti esteri significativa: nel 2021 hanno raggiunto il 6,3% del totale nazionale, in netto aumento rispetto agli anni precedenti in cui si attestavano intorno al 2%. Inoltre dal 2020 al 2022 è cresciuto del 130% il numero di dossier dei potenziali investimenti esteri seguiti da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ente regionale competente in materia di attrazione investimenti, a partire da specifiche manifestazioni di interesse da parte di imprese extra regionali o regionali per insediarsi o investire in Friuli Venezia Giulia.Nel corso della Fiera numerosi saranno i momenti a disposizione per valorizzare, anche attraverso incontri mirati con i potenziali investitori, i vantaggi e le opportunità insediative del territorio, messe a punto con le direzioni centrali regionali e il sistema dei Consorzi di sviluppo economico locale. Un focus specifico sarà dedicato ai progetti immobiliari, con un'offerta che spazia dall'ampia area di Porto Vivo di Trieste presentato dal Consorzio Ursus, progetto di straordinaria rilevanza, legato alla riqualificazione urbana in chiave verde e sostenibile dell'antico porto settecentesco.Oltre a ciò, la vetrina del Friuli Venezia Giulia presenta delle occasioni di investimento in edifici storici nel centro città di Udine e Trieste, e lotti di terreni e immobili siti nelle aree dei Consorzi di sviluppo economico locale di Trieste, Gorizia e Pordenone, veri e propri parchi industriali e produttivi adeguatamente infrastrutturati e pronti per insediare nuove iniziative. ARC/GG/ma