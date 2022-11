Sviluppo sostenibile: Regione cofinanzia borsa dottorato UniTs

Udine, 19 nov - La Regione, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha approvato lo schema di convenzione con l'Università di Trieste per l'attivazione di curricula di dottorato in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici.



"Siamo interessati allo sviluppo di attività di ricerca all'interno del programma di dottorato in Circular Economy dell'Ateneo - spiega Scoccimarro - consapevoli che la transizione ecologica dovrà avvenire a livello regionale secondo principi di sostenibilità ambientale".



La convenzione stipulata con il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche prevede il cofinanziamento di una borsa triennale sul tema specifico di ricerca: "Economic policies for ecological transition at regional level".



La Regione mette a disposizione di Units un importo complessivo per il triennio di 15mila euro. ARC/EP/gg