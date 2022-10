Sviluppo sostenibile: Scoccimarro, Fvg connette sicurezza e mobilità

Convegno promosso oggi a Trieste nel Palazzo della Regione Trieste, 13 ott - "La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo risorse ingenti per la sicurezza delle strade e per la mobilità sostenibile, due filoni che sono connessi e complementari e che devono essere alimentati da una costante educazione stradale e ambientale". È il pensiero dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenuto all'evento promosso a Trieste nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione dal titolo "Sosteniamo la mobilità sostenibile. Uniti per la sicurezza stradale", moderato da Alfonso Di Leva e con la presenza del prefetto di Trieste Annunziato Vardè e del questore Pietro Ostuni. "Oltre 90 milioni sono stati stanziati per mettere in sicurezza la rete stradale del Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Scoccimarro -, mentre per quanto riguarda la mobilità la Giunta ha incentivato l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici e sostenuto l'acquisto di biciclette tradizionali e a pedalata assistita, con contributi rispettivamente di 200 e 300 euro a persona. Nei prossimi mesi gli enti regionali saranno dotati di 500 auto elettriche in sostituzione di quelle a maggior emissione, misura che va di pari passo con il Piano regionale per la mobilità ciclistica e con la progressiva sostituzione degli autobus diesel prevista dalla legge regionale 23/2021, in vista del loro dimezzamento a vantaggio di mezzi ad altra trazione entro il 2030". "Alla sostenibilità delle vetture - ha evidenziato Scoccimarro - deve corrispondere la tutela delle infrastrutture mirata in particolare agli utenti deboli della strada come i pedoni e i ciclisti, oltre che agli automobilisti e alle imprese dell'autotrasporto regionale". L'assessore ha posto l'accento sulle soluzioni più innovative perseguite dall'Esecutivo regionale, come l'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità su gomma e rotaia in chiave di autosufficienza energetica, sottolineando che "già oggi l'aeroporto di Ronchi, con l'alimentazione fotovoltaica delle colonnine elettriche, sarà il primo in Europa completamente sostenibile". A proposito di colonnine, nel corso dell'evento odierno Autovie Venete ha reso noto che entro il primo trimestre 2023 tutte le 15 aree di servizio verranno dotate di punti di ricarica elettrica di potenza elettrica (superiore ai 50 kw). In generale, dal convegno è emerso che molto resta da fare sul fronte della sicurezza, se si pensa che - come ha riferito il prefetto Vardè - il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare nel 2021 6,8 incidenti ogni 100mila abitanti contro un indice nazionale di 4,9 e che nei primi sei mesi del 2022 si sono contati nel territorio regionale 1.185 incidenti stradali (nel 2021 erano stati 2.970 con 82 morti). Per ridurre il fenomeno - lo ha rimarcato il questore Ostuni - è fondamentale osservare una manutenzione attenta della vettura, guidare in stato di perfetta sobrietà rispetto a sostanze alcoliche o stupefacenti ed evitare ogni distrazione con il telefonino. Un ruolo di rilievo spetta ai progetti educativi, che vedono la Polizia Stradale protagonista di iniziative tra cui la campagna itinerante del 'Pullman azzurro'. ARC/PPH/ma