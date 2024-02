Sviluppo sostenibile: Scoccimarro, Stati Generali a Trieste il 20/21-3

La due giorni internazionale sarà incentrata sulla qualità dell'ariaTrieste, 17 feb - "Il secondo incontro degli Stati Generali dello Sviluppo Sostenibile dell'Alto Adriatico e del Centro Europa si svolgerà a Trieste nelle giornate del 20-21 marzo 2024 e avrà come focus di lavoro le tematiche ambientali legate alla qualità dell'aria".Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro.L'evento si articolerà in due giornate. La prima vedrà impegnati i tecnici nella redazione di un documento di lavoro congiunto "che definirà - ha spiegato Scoccimarro - le possibili modalità di collaborazione e di scambio dati e informazioni relative al monitoraggio e alla valutazione della qualità dell'aria nei singoli paesi. Queste modalità di collaborazione puntano a diventare uno strumento di supporto all'attuazione delle Direttive Europee, che richiedono particolare attenzione sulle aree di confine tra gli stati membri a seguito delle peculiarità sia geografiche che amministrative che caratterizzano queste zone".La seconda giornata, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei paesi partner, vedrà l'illustrazione del documento finale redatto nel corso dei lavori del giorno precedente."La finalità delle due giornate - ha concluso Scoccimarro - è di dare seguito concreto agli impegni che i firmatari si sono assunti con il Memorandum per lo Sviluppo Sostenibile dell'Alto Adriatico e Centro Europa", firmato a Trieste al termine della prima edizione degli Stati Generali tenutisi a marzo del 2023. ARC/PPH