Sviluppo: Zilli, 50 mln per dare risposta forte a bisogni comunità Fvg

Trieste, 22 feb - "Grazie ai 50 milioni di euro di risorse aggiuntive, stanziate per supportare la programmazione Por Fesr diamo una ulteriore iniezione di fiducia e di liquidità al sistema economico regionale, per dare una risposta forte e strutturata ai bisogni della nostra comunità in questa fase post pandemica. Si tratta di un atto di responsabilità verso chi ha sofferto la crisi della pandemia e che così potrà ricevere una spinta finanziaria da parte della Regione, che ha il compito di ottimizzare le risorse a favore della crescita del Friuli Venezia Giulia".

Lo ha affermato questa mattina l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, durante la discussione del disegno di legge n. 153.

"Il Fondo europeo per lo sviluppo regionale è uno strumento molto ampio rispetto agli altri messi a disposizione dalla Ue sia per i beneficiari, che possono essere sia pubblici che privati, sia per i contenuti - ha spiegato Zilli -. Spazia infatti dalle infrastrutture alla sanità, dalle attività produttive all'ambiente, coinvolgendo tutti i principali settori produttivi della nostra Regione".

"Si tratta di un intervento molto importante da un punto di vista valoriale. Stiamo costruendo la programmazione 21-27, mettendo in contemporanea a disposizione del territorio questo strumento che è in grado di irrobustire e affiancare la programmazione stessa - ha detto l'assessore -. Il sistema scelto per l'assegnazione delle risorse è quello del partenariato; l'erogazione in via principale avverrà attraverso bandi strategici".

L'assessore Zilli ha presentato altresì un emendamento legato alla crescita dei costi sostenuti per far fronte all'emergenza Covid.

"Abbiamo registrato un aumento esponenziale dei costi delle materie prime necessarie per contrastare la diffusione della pandemia - ha sottolineato Zilli -. Con questo provvedimento le economie contributive degli interventi successivi all'aggiudicazione dei lavori, sempre nell'ambito della programmazione europea Por Fesr, possono essere utilizzate per compensare appunto l'aumento di queste spese e garantire i quadri finanziari delle opere".

"Per dare un'idea della situazione finanziaria - ha ricordato Zilli in conclusione - i beneficiari hanno rappresentato maggiori oneri sui rispettivi interventi per importi superiori a 1 milione e 700mila euro. Con questo emendamento contiamo di coprire in via prudenziale almeno il 20 per cento della crescita dei costi relativi agli interventi in ambito di efficientamento energetico". ARC/RT/al