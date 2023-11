Tagliamento: Scoccimarro, percorso con Autorità, Veneto e Ministero

Incontro sul Piano di gestione del rischio alluvioni nella sede di Venezia dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali Trieste, 23 nov - "L'incontro di questo pomeriggio, che ha visto la partecipazione del viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, ha evidenziato un'importante unità d'intenti tra le amministrazioni regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto nella creazione di un percorso per la messa in sicurezza del Tagliamento. Dopo decenni d'attesa, domani incontreremo i sindaci per condividere con loro un programma di interventi per il raggiungimento di tale obiettivo". È quanto confermato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro a margine dell'incontro tenutosi nella sede di Venezia dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per definire la strategia per la messa in sicurezza del corso del fiume Tagliamento prevista dal Piano di gestione del rischio alluvioni. L'assessore ha quindi sottolineato che "è stato compiuto un importante lavoro tecnico e politico volto unicamente a tracciare il percorso che consentirà, in caso di eventi climatici estremi, di salvare vite umane, strutture e tutelare l'ambiente. Il contesto del Tagliamento è troppo esteso e complesso per pensare che la realizzazione di una sola opera dia risposte a tutte le criticità, mentre è invece necessario che le infrastrutture e gli interventi siano sinergici e complementari. Sono quindi state studiate opzioni alternative alle opere ad alto impatto come le casse d'espansione e sono state individuate soluzioni alternative alla traversa di Pinzano". Senza anticipare i contenuti dei documenti che domani saranno illustrati ai sindaci, Scoccimarro ha evidenziato che "le opere già realizzate hanno evitatO che il maltempo di novembre causasse danni rilevanti ma è necessario intervenire prontamente perché il cambiamento climatico in corso può dare origine a fenomeni avversi di proporzioni rilevanti". ARC/MA/al