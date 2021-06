Tagliamento: Zannier, tele di Haddadin fanno riscoprire fiume

Trieste, 27 giu - "La mostra del maestro Haddadin sul Tagliamento è doppiamente importante: a livello culturale per la riscoperta del nostro fiume e del rapporto che intercorre tra esso e le popolazioni rivierasche; a livello turistico per il supporto alla valorizzazione del territorio e alla sua scoperta da parte dei visitatori". Si è espresso così l'assessore regionale alle risorse Agroalimentari, forestali e ittiche e alla Montagna Stefano Zannier intervenendo ieri a Travesio, nei locali di villa Toppo Wasserman, all'inaugurazione dell'esposizione di Walid Haddadin che propone 26 tele tutte dedicate al fiume. Zannier, che ha rivolto all'Amministrazione di Travesio il plauso per l'iniziativa, ha evidenziato "la qualità pregevole delle opere esposte, contrassegnate da una marcata capacità espressiva. L'arte, con la sua capacità di trasfigurazione - ha concluso Zannier -, è uno strumento insostituibile per una lettura autentica del territorio e per cogliere gli aspetti profondi del nostro patrimonio naturale che sfuggono talora al colpo d'occhio distratto o abitudinario". ARC/PPH