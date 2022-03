Tar: Fedriga, giustizia efficiente rende più attrattivo Fvg

Trieste, 30 mar - "I numeri che la presidente Settesoldi ha presentato non sono semplicemente il segno dell'efficienza del Tar, ma sono anche fondamentali per il proseguo della tranquillità economica del Friuli Venezia Giulia. In questi giorni sto ricevendo numerose realtà che hanno intenzione di investire in Friuli Venezia Giulia e quello che vedono nella nostra regione è un sistema istituzionale in grado di dare risposte veloci, un fatto estremamente importante per l'attrattività e la competitività del nostro territorio". Lo ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga in occasione del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, ringraziando la presidente Oria Settesoldi per aver introdotto la prassi di dare la parola anche alla Regione, "un atto particolarmente importante - ha commentato Fedriga - proprio per l'alleanza tra le istituzioni della Repubblica che deve esserci soprattutto in un momento così difficile e delicato". Fedriga ha indicato nella giustizia efficiente un elemento di estrema importanza. "Quando qualcuno crede, anche a livello nazionale, che il sistema della giustizia sia qualcosa di estraneo non si rende conto dell'attenzione con la quale le aziende scelgono di investire in un territorio" ha affermato, rinnovando "nel dovuto rispetto dei ruoli e delle funzioni" la disponibilità della Regione a cercare di trovare "soluzioni e metodi, anche in modo informale", per agevolare e contribuire ad un efficiente sistema di giustizia nel Paese, un bene e un valore per tutta la comunità. Nella sua relazione Settesoldi, oltre a ricordare che il Tar Fvg è "intervenuto con tale rapidità da risultare il primo in tutto il Paese a emettere sentenze su determinate problematiche di particolare attualità, come è accaduto con le sentenze brevi sui ricorsi di alcuni sanitari che rifiutavano di sottoporsi alla vaccinazione e che poi hanno visto anche il Consiglio di Stato confermare le posizioni del Tar Fvg", ha sottolineato la rapidità delle decisioni malgrado l'incremento del numero di ricorsi depositati rispetto all'anno precedente. Nel 2021 sono stati depositati 488 ricorsi e di questi 397 sono stati decisi lo stesso anno di deposito, con una percentuale superiore a quella dei ricorsi depositati (364) e definiti (231)nel 2020. Nel corso delle prime tre udienze del 2022 non vi sono più ricorsi pendenti del 2019 e ne restano solo uno del 2018 e 7 del 2020. Viene mantenuta anche l'elevata velocità di decisione dei ricorsi in materia di appalti che vengono decisi entro un tempo medio sceso a 49 giorni. Il maggior numero di ricorsi in termini assoluti non si registra più nel settore degli appalti, che sono diminuiti in maniera abbastanza consistente, ma nei settori dell'edilizia e delle forze armate. Sono aumentati notevolmente inoltre i ricorsi in materia di agricoltura (da 13 a 50) e hanno ripreso a salire quelli in materia di istruzione (da 3 a 15). ARC/EP/ma