Telecomunicazioni: Callari, ok per migliorare connettività lungo Sr 14

Intervento del valore complessivo di 393 mila euro



Udine, 26 nov - La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, Sebastiano Callari, la delibera per l'affidamento in delegazione amministrativa interorganica ad Insiel di un intervento per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni volto a garantire una migliore connettività mobile multi-operatore lungo la Sr 14 tra Sistiana e Grignano del valore complessivo di 393mila euro.



"Il progetto, che riguarda una parte della viabilità regionale ad alta vocazione turistica percorsa dai cittadini in ogni periodo dell'anno - ha spiegato Callari -, permetterà la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni con tecnologia Das (Distributed Antenna System) per la connettività wireless multi-operatore e a banda larga. Questa soluzione tecnica consente di sviluppare la rete in una specifica area del territorio, mediante un sistema di antenne spazialmente distribuite, a bassa potenza e di piccole dimensioni, collegate ad una sorgente comune e risulta essere idonea per la configurazione territoriale dell'area di intervento a mezza costa, compatibile con il contesto di elevato pregio paesaggistico in quanto a basso impatto visivo e ambientale".



"L'area compresa tra Sistiana e Grignano lungo la Sr 14 - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - è stata individuata a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, che riportano l'insufficienza del segnale telefonico in questa zona con evidenti riflessi dal punto di vista della sicurezza stradale. La segnalazione trova effettivo riscontro a seguito di verifiche effettuate sul campo, inoltre, gli uffici regionali hanno verificato che le aree considerate non saranno coperte adeguatamente quanto meno fino al 2026, come risulta dalla consultazione "Mappatura 2021 reti a banda ultralarga - connessioni mobili" operata da Infratel Italia. E' stato quindi ritenuto necessario individuare una soluzione tecnologica - ha concluso Callari - che consenta di ripetere con maggiore efficacia il segnale di tutti gli operatori presenti lungo il tratto indicato, migliorando la ricezione telefonica e riducendo al minimo il rischio di interruzioni delle comunicazioni, aumentando nel contempo e quando possibile anche la velocità di trasferimento dei dati attraverso la rete mobile". ARC/LP/gg