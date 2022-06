Tennis: Scoccimarro, torneo under 12 a Ts diventato top del circuito

Trieste, 18 giu - "Questo torneo è diventato a livello giovanile uno degli incubatori tennistici più importanti del circuito internazionale ed è motivo di soddisfazione che in tale contesto si sia messa in evidenza la nostra corregionale Sofia Ferraris, di Palmanova". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, in occasione delle premiazioni del torneo under 12 'Memorial Claudio Giorgi' (ex presidente del sodalizio giuliano scomparso nel 2015) che si è tenuto sui campi Tennis Club Triestino e a cui hanno partecipato oltre cento atleti provenienti da 11 nazioni europee. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, l'evento conferma il momento di vivacità che sta attraversando Trieste, che ospitato un centinaio di giovani atleti della racchetta e i loro entourage. "Per queste nuove generazioni, lo sport - ha poi detto Scoccimarro - è portatore di un valore formativo che contribuisce alla crescita morale dei ragazzi e alla loro personalità, facendogli conoscere la sana rivalità come stimolo per migliorare se stessi, la lealtà e il rispetto per l'avversario e, infine, l'importanza del benessere fisico e della salute quale viatico migliore per affrontare la vecchiaia". Infine l'assessore ha ringraziato i vertici del Tennis club triestino, rappresentato dal presidente Federico Pastor, per l'attenzione costante alla sostenibilità ambientale sempre messa in campo nell'organizzazione delle loro iniziative. Presenti all'evento anche il vicepresidente del Comitato regionale della Federazione italiana tennis, Piero Tononi, e il delegato provinciale Piero Geremia. ARC/GG