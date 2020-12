Terremoto: Roberti, vicinanza a popolo croato e a comunità italiana

Trieste, 29 dic - "Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione regionale e mio personale la vicinanza al popolo croato chiamato ad affrontare un'ulteriore emergenza a seguito della forte scossa di terremoto che stamattina ha sconvolto Zagabria, i territori limitrofi e che è giunta con il suo carico di terrore fin nella nostra regione. Un pensiero particolare è volto alla comunità italiana in Croazia a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto e a tutte le famiglie che oggi in Croazia piangono morti, feriti e danni ingenti". Queste le parole dell'assessore alle Autonomie locali e corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a poche ore dalla scossa di terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro nella zona di Zagabria, in Croazia, a una profondità di dieci chilometri. ARC/SS/pph