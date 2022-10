Territorio: 5mln per ristrutturare centri aggregazione giovanili Fvg

Finanziati tutti i 31 interventi ammessi in graduatoria



Pordenone, 29 ott - Saranno 31 i centri di aggregazione giovanile del Friuli Venezia Giulia che potranno beneficiare complessivamente di 5 milioni di euro con i quali si andranno a finanziare interventi di edilizia. Con un apposito decreto è stata infatti approvata la graduatoria con la quale sono state ripartite le risorse per le opere su strutture parrocchiali presenti nel territorio.



Ad annunciare il provvedimento è il governatore della Regione Massimiliano Fedriga in qualità di delegato alle Infrastrutture e Territorio. In particolare saranno soddisfatte tutte le domande presentate all'Amministrazione regionale grazie alle quali molte opere andranno a concludersi, secondo il principio ispiratore della norma che si proponeva proprio di riqualificare e ampliare l'esistente.



Di seguito l'elenco dei beneficiari: UDINE. Prato Carnico: parrocchia ss. Filippo e Giacomo in Pesariis, adeguamento normativo e funzionale del centro di aggregazione giovanile di Osais (175.860 euro); Attimis: Parrocchia di s. Andrea apostolo, opere di manutenzione straordinaria centro di aggregazione giovanile e di accoglienza spirituale "Maria speranza nostra" (198.575 euro); Prato carnico: parrocchia di San Canciano martire, manutenzione straordinaria dell'oratorio (157.000 euro); Manzano: parrocchia di Santa Maria Assunta di Manzano, lavori manutenzione straordinaria dell'area ricreativa-sportiva dell' oratorio "Don Bosco" (200.000 euro); Tolmezzo: Fondazione Polse di Cougnes, lavori di manutenzione straordinaria nel fabbricato ad uso centro di aggregazione giovanile (oratorio) sito a Imponzo oratorio - C.r.i.c. "Giuseppe Treppo - Remigio Turco" (186.313,60 euro); Mortegliano: parrocchia di San Paolo Apostolo di Lavariano, manutenzione straordinaria centro di aggregazione giovanile parrocchiale (199.919,70 euro); Majano: parrocchia della Presentazione di Gesù al tempio, straordinaria manutenzione del centro parrocchiale/ex canonica centro aggregazione giovanile parrocchiale di Farla (199.608,03 euro); Povoletto: parrocchia di San Michele Arcangelo, manutenzione straordinaria fabbricato adibito a centro di aggregazione Sala pax (174.324,15 euro); Buttrio: parrocchia Santa Maria Assunta di Buttrio, straordinaria manutenzione dei locali della "Casa della gioventù" (51.995,60 euro); Majano: parrocchia di Santo Stefano protomartire, straordinaria manutenzione del centro di aggregazione giovanile parrocchiale di Susans (51.584,57 euro); San Giorgio di Nogaro: parrocchia San Giorgio Martire, straordinaria manutenzione dell'immobile parrocchiale denominato "Casa della gioventù" (177.208,00 euro); Udine: parrocchia San Giorgio Maggiore, manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso centro di aggregazione giovanile "Vinea mea" (141.304,88 euro); Basiliano: parrocchia Sant'Andrea Apostolo, completamento della ristrutturazione del fabbricato ad uso "centro di aggregazione giovanile" della Parrocchia (198.000,00 euro); Udine: parrocchia del Ss. Redentore e S. Lucia, intervento di risanamento conservativo con opere di miglioramento sismico di immobile parrocchiale - terzo lotto, centro di aggregazione Redentore (167.404,74 euro); Udine: parrocchia della Beata Vergine del Carmine e Ss. Pietro e Paolo Apostoli, intervento di manutenzione straordinaria su centro di aggregazione oratorio aperto (57.227,00 euro); Tavagnacco: parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli, lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato destinato a centro di aggregazione giovanile a Colugna (124.000,00 euro); Udine: parrocchia di S. Andrea Apostolo, ristrutturazione ex cinema parrocchiale di Paderno con nuovo utilizzo - VII lotto (200.000,00 euro); Bertiolo: parrocchia di Sant'Andrea apostolo in Pozzecco, manutenzione straordinaria dell'ex scuola materna centro di aggregazione giovanile (200.000,00 euro); Codroipo: parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, restauro delle facciate con consolidamento strutturale del fabbricato principale prospiciente piazza Chiesa corte Bazan (200.000,00 euro); San Vito di Fagagna: parrocchia dei Ss. Vito-Modesto Crescenzia, lavori di ristrutturazione edilizia nel fabbricato ad uso centro di aggregazione giovanile (oratorio) (178.722,20 euro).



PORDENONE. Polcenigo: parrocchia di San Giovanni Battista di Polcenigo, lavori di manutenzione straordinaria per grave degrado della sala polifunzionale di piazza maggiore (53.887,40 euro); Cordovado: parrocchia di Sant'Andrea apostolo, rifacimento straordinario della copertura dell'ala destra del palazzo Mainardi oratorio parrocchiale (52.932,00 euro); Spilimbergo: Parrocchia Santa Maria Maggiore, lavori di manutenzione straordinaria presso il "Centro giovanile Mons. Lorenzo Tesolin" (178.000,00 euro).



TRIESTE. Duino Aurisina: parrocchia S. Marco evangelista, ristrutturazione sala parrocchiale (200.000 euro); Trieste: parrocchia Gesù divino, opera rifacimento del manto di copertura, impermeabilizzazione e arieggiamento per il sottotetto delle aule dell'oratorio (175.153,03 euro); Muggia: parrocchia Santa Maria Assunta, manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a centro di aggregazione giovanile "Il Sicomoro" (81.273,59 euro); Trieste: restauro e risanamento conservativo Opera Figli del popolo (200.000,00 euro); Trieste: parrocchia San Pio X, intervento di realizzazione di un nuovo accesso con ascensore e adeguamento servizi per disabili oratorio (200.000,00 euro).



GORIZIA. Medea: parrocchia S. Maria Assunta, manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale della sala polifunzionale dell'oratorio parrocchiale - centro di aggregazione giovanile oratorio Medvischi (179.133,61 euro); Villesse: manutenzione straordinaria della "Sala Don Bosco" ricreatorio della parrocchia di Villesse (68.809,46 euro); Gradisca D'isonzo: parrocchia ss. Salvatore, lavori di completamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del ricreatorio "G.B. Coassini" (179.832,76 euro). ARC/AL/gg