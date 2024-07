Territorio: Amirante, 4,7 mln a 10 centri minori per rigenerazione

Udine, 20 lug - "Con uno stanziamento di 4,7 milioni di euro sul triennio, la Regione ha finanziato i progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana di dieci Comuni a valere sul bando riqualificazione dei "centri minori", dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica".Lo ha annunciato l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante riferendo i contenuti delle delibera di Giunta con cui è stata approvata la graduatoria del bando 2024. "Gli interventi - ha ribadito Amirante - sono in linea con gli obiettivi di transizione ecologica della Regione e rispondenti anche alla programmazione nazionale. Le priorità sono state attribuite alle iniziative finalizzate alla rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, in aderenza al contenuto del Piano di Governo del Territorio.Sono riconosciuti, inoltre, punteggi di premialità agli interventi cimiteriali, alle iniziative finalizzate all'ottemperanza o adeguamento a norme legislative in materia di sicurezza (strutturale o antincendio), e viene assicurato un vantaggio, rispetto ad altre, alle domande presentate dai piccoli Comuni, con popolazione fino a tremila abitanti". Con questi criteri risultano finanziati con 500mila euro ciascuno il Comune di Sutrio per la riqualificazione di un immobile, il Comune di Pulfero per la riqualificazione con manutenzione straordinaria della ex scuola di Rodda e del centro visite di Stupizza, il Comune di Amaro per il completamento della ristrutturazione del fabbricato denominato "Farie", il Comune di Montereale Valcellina per la rigenerazione urbana con recupero e riuso del primo e del secondo piano dell'ala est della ex centrale idroelettrica di Malnisio, il Comune di Forni di Sotto per lavori di recupero dell'ex centro fondo nella borgata di Tredolo per la realizzazione di un centro polifunzionale, il Comune di Cordovado per la riqualificazione di un fabbricato sito nella ex base Nike Hercules per lavori di realizzazione del nuovo archivio comunale e museo storico della base, il Comune di Chiusaforte per un intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza delle palazzina comando e spaccio della ex caserma Zucchi, il Comune di Tricesimo per la riqualificazione del compendio tricesimano della ex caserma "Sante Patussi", il Comune di Reana del Rojale per lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'ex caserma "C. Nanino". Un finanziamento parziale di 200mila euro è riconosciuto a Comune di Andreis il progetto la Naf Spazial: la poetica dell'accoglienza tra tradizione e innovazione.Quest'ultimo progetto potrà trovare completamento nello scorrimento della graduatoria, come ha confermato Amirante:" nella prima commissione integrata abbiamo già condiviso lo stanziamento di altri 7 milioni di euro inseriti in assestamento per scorrere la graduatoria e finanziare altri progetti interessanti proposti dalle amministrazioni". ARC/SSA/gg